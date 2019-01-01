Казаки: самые опасные пираты Черного моря

1 января 2019 15:00

Флибустьеры бороздили не только далекие жаркие океаны. Пираты промышляли и на Черном море: в роли джентльменов удачи здесь выступали самые настоящие казаки. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, особые маневренные суда, так называемые "Чайки" предназначались для речного и каботажного плавания. Экипаж мог состоять из 50 человек - команды для абордажа более, чем достаточной. 

В нападении на корабли участвовали обычно несколько "чаек". Да что корабли: казаки бывало объединялись в артели по 10-20 судов и атаковали прибрежные города и крепости. 

Не брезговали казаки и наемничеством. Кардинал Мазарини нанял около 3000 бойцов для войны с Испанией, король Сигизмунд I пытался использовать казачью вольницу, чтобы укрепить границы с Османской империей. 

Последний задокументированный пиратский набег казаков прошел в середине 1690 года - были потоплены несколько турецких торговцев, перевозивших казну крымского хана.
 

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