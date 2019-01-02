Привычки, которые говорят что вы гений

Высокий уровень интеллекта нашего вида изначально представляет собой результат длительной мутации генов. И без побочных эффектов мутация не обошлась: психологи считают, что склонность к гениальности определяют несколько распространенных привычек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, резкие перепады настроения присущи людям с высоким уровнем интеллекта. Психологи шутят, что это налог на гениальность.

Привычка спать мало также присуща многим гениальным личностям. Никола Тесла мог спать всего три часа в сутки. Леонардо да Винчи и вовсе разработал систему полифазного сна и отдыхал по 20 минут каждый час.

Одиночество и любовь к музыке отличают многих гениальных личностей. А вот стремление постоянно находится в обществе друзей им не присуща.



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