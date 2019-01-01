Неожиданные факты о Германии

Особенности немецкого чата, покупки в долг и повседневный дресс-код - Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru раскроет некоторые секреты общения с жителями Германии.

Общий язык - английский

Это покажется невероятным, но немцы с разных концов Германии, оказавшись вместе, могут заговорить по-немецки и обнаружить, что совершенно не понимают друг друга, потому что один из них говорит на баварском диалекте, другой - на швабском, а третий - на саксонском. Если все они одинаково усердно учили в школе государственный немецкий - тот самый, на котором пишут книги и говорят по телевизору, - их шансы договориться между собой возрастут. Но если с момента окончания школы все они перешли на местное наречие, то не исключено, что продолжить общение им проще будет на другом общем языке, к примеру английском.

Дело в том, что немецкие региональные диалекты отличаются друг от друга не особенностями выговора, как в России (например, в Москве "акают", а в Вологде "окают"), а произношением (особенностями сочетания звуков), лексикой (в разных регионах используют разные уникальные, свойственные только этому диалекту слова) и даже грамматикой. Эта ситуация самим немцами воспринимается как норма, и они крайне удивляются, узнав, что русский язык в Москве, Сибири и Краснодаре отличается незначительно.

Иду на "вы"

В русском языке существует множество оттенков и нюансов употребления в обращениях на "ты" и на "вы". Мы вполне можем крикнуть: "Привет, Петров!", к Елене обратиться на "вы", а Анну Ивановну величать и так и эдак. Иностранцам это буквально взламывает мозг. В немецком же данный переход регламентирован. Если при знакомстве человек называет только свою фамилию, это автоматически означает, что обращаться к нему нужно формально, прибавляя при этом обращение "господин" или "госпожа": "Здравствуйте, герр Мюллер!", "Как поживаете, фрау Мюллер?"

Если же, представляясь, новый знакомый называет себя по имени, дальнейшее общение пойдет в дружеском формате. При этом возраст или социальный статус не имеют никакого значения. Если потенциальная свекровь назвала себя Дагмар, то к ней нужно будет обращаться на "ты". А если соседка-ровесница представилась как фрау Шеффер, то крикнуть ей: "Привет! У тебя соли нет случайно?" - будет невежливо.

Утром - стулья, вечером - деньги

Щепетильные немцы точно знают, что порядок будет соблюден. Поэтому счет за посещение врача может прийти через несколько месяцев после приема, покупки в некоторых онлайн-магазинах можно делать с условием оплаты по факту (в течение двух недель после оформления заказа и зачастую неделю спустя после его получения). Так, можно сделать заказ, получить товар, понять, что он не подходит, вернуть его и не потратить на все это ни копейки. Доверие друг к другу (или убежденность в том, что правосудие восторжествует) выражается еще и следующим образом. В окрестностях городов много цветочных полей - сюда можно приезжать и самостоятельно срезать цветы. Деньги за цветы, согласно прейскуранту, нужно опустить в специальный жестяной ящик. Кассира при этом нет, есть только надпись: "Цветы, за которые не уплачено, приносят меньше радости".

Национальные костюмы - часть официального дресс-кода

Отдельные регионы Германии с крайним пиететом относятся к своим национальным традициям и чтут их не только по праздникам. Так, в Баварии в дирндлях - знаменитых платьях с передниками, знакомых многим по Октоберфесту, - ходят на работу, гуляют по городу и посещают торжественные события. И делают это круглый год. В преддверии же Октоберфеста спрос на национальные костюмы возрастает настолько, что глянцевые журналы непременно отдают несколько разворотов под коллекции дирндлей от кутюр, дополняя красочные фото статьями о последних тенденциях в мире народной моды. Наряд обойдется владелице в €500-1000.

Вежливые чаты

Немцы любят порядок, поэтому даже в личной переписке в мессенджерах часто сбиваются на полноценные письма со вступлением, вежливыми вопросами и подписью "С наилучшими пожеланиями, Софи". Поначалу это выглядит дико, потому что получить от приятельницы длинную простыню текста, чтобы договориться о совместной прогулке, достаточно непривычно. С временем большинство втягивается, да и сами немцы постепенно начинают писать более короткие и емкие сообщения.

Пиво - товар из первой десятки

Пиво в Германии входит в состав продовольственной корзины как один из товаров первой необходимости. Его продают в рабочих столовых, а молодым матерям рекомендуют безалкогольные вариации, чтобы наладить грудное вскармливание. При этом правила дорожного движения позволяют сесть за руль после пол-литрового бокала пива. Впрочем, в первые два года после получения водительских прав пользоваться этой возможностью запрещено.

Почти в каждом регионе есть свой особый вид пенного напитка: на севере пьют терпкое пиво с резким запахом, на юге - пшеничное, хлебное, в Кельне - ароматное крепкое, а в Бамберге - пиво с привкусом дымка. Всего в Германии на начало 2018 года было зарегистрировано почти 1500 пивоварен.

Семья - на первом месте

После рождения ребенка женщины, как правило, уходят в декрет, который длится год или чуть больше. А затем отдают ребенка в ясли, а сами выходят на работу, но многие при этом, особенно в Западной Германии, работают неполный рабочий день. Почему неполный? Потому что ясли и детские сады в большинстве своем (особенно это справедливо для консервативных регионов страны) работают по укороченному дню: открываются в 7:00, а закрываются в 17.00 или раньше. Поэтому зачастую работающие матери выбирают для себя формат работы от 20 до 35 часов в неделю. Услуги постоянной няни в Германии недешевы, их может позволить себе не каждая семья, но многие пользуются возможностями программы au-pair, принимая в семью молодых иностранок, готовых учить язык в обмен на помощь по дому и с детьми.

Делу время, потехе - до шести лет

В Германии достаточно скептично относятся к программам раннего развития дошкольников. В то время как младенцы в России с первых же месяцев видят у себя над кроватью карточки с картинками, буквами и словами, немецкие чада находятся в мире беззаботного безделья как можно дольше. Читать, писать и считать они учатся в школе, и многие родители сознательно избегают раннего обучения детей письму и чтению, чтобы потом им не пришлось скучать в школе. Большинство дополнительных занятий для детей ориентированы на возраст от 6 лет, а те, что для малышей, предусматривают преимущественно веселые совместные игры на какую-то тему. Так, на танцах для дошкольников они учатся прыгать как лягушка и летать как орел, вместо того чтобы разучивать плие и первую позицию.

Жизнь по расписанию

Отправляясь в поездку по Германии, имеет смысл пользоваться планировщиком маршрута даже при коротких поездках по городу. Поезда, автобусы, трамваи и метро тут имеют четкое расписание, а интервал движения между ними отличается от привычного нам: поезда метро одной ветки могут ездить раз в 10 минут. Поэтому, чтобы не тратить время на бесплодное ожидание, имеет смысл рассчитать, во сколько нужно выйти из дома, чтобы доехать максимально быстро.

Велосипед - это серьезно

Немцы - внимательные и ответственные велосипедисты. Они учат езде на велосипеде еще в школе. Существует специальная программа для начальных классов по изучению ПДД. В школьных дворах разлинованы полосы с дорожными знаками, чтобы моделировать ситуации, с которыми может столкнуться велосипедист. В сопровождении учителя группы детей катаются и по близлежащей территории, чтобы отработать полученные знания на практике. По окончании курса в школу приходит полицейский, чтобы принять экзамен, а затем выдает соответствующий сертификат. При этом до 10 лет дети катаются по тротуару, а потом уже могут ездить по велодорожкам. Для взрослых велосипедистов тоже есть ряд строгих правил: ношение шлема рекомендовано, но не обязательно, а вот за разговор по телефону можно получить штраф. Порядок, порядок и еще раз порядок!

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