Ученые рассказали о немецком городе, построенном на алмазах
Немецкий городок Нёрдлинген в Баварии кажется обычным провинциальным центром со средневековыми улочками и острыми шпилями церквей.
Но, как рассказывает Smithsonian, Нёрдлинген - один из самых необычных городов мира, который стоит на основании из миллионов микроскопических алмазов.
Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, большинство из них очень маленькие и не имеют экономической ценности, но весь город практически выложен алмазами. Например, местный собор Святого Георгия сделан из зювита - породы с вкраплением алмазной крошки. Всего в стенах церкви содержится 5000 карат.
"Бриллиантовое" основание появилось благодаря падению метеорита 15 млн лет назад. В месте удара образовался кратер, а минеральные породы подверглись мощному силовому и тепловому воздействию. Это и обратило их в миллионы крошечных алмазов. Любопытно, что алмазы встречаются в Европе нечасто. Основным лидером по их добыче является Африка.
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