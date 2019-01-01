Ученые рассказали о немецком городе, построенном на алмазах

Немецкий городок Нёрдлинген в Баварии кажется обычным провинциальным центром со средневековыми улочками и острыми шпилями церквей.

Но, как рассказывает Smithsonian, Нёрдлинген - один из самых необычных городов мира, который стоит на основании из миллионов микроскопических алмазов.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, большинство из них очень маленькие и не имеют экономической ценности, но весь город практически выложен алмазами. Например, местный собор Святого Георгия сделан из зювита - породы с вкраплением алмазной крошки. Всего в стенах церкви содержится 5000 карат.

"Бриллиантовое" основание появилось благодаря падению метеорита 15 млн лет назад. В месте удара образовался кратер, а минеральные породы подверглись мощному силовому и тепловому воздействию. Это и обратило их в миллионы крошечных алмазов. Любопытно, что алмазы встречаются в Европе нечасто. Основным лидером по их добыче является Африка.

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