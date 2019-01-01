Почему языки разные, а знаки препинания одни?

Современная пунктуационная система появилась и сформировалась с развитием книгопечатания в Европе в XV-XVII веках. Под воздействием влиятельной европейской культуры знаки препинания были заимствованы многими народами и стали использоваться повсеместно.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, считается, что первый знак препинания придумал Аристотель. Чтобы показывать изменение смысла, он предложил ставить у начала строчки короткую горизонтальную линию внизу - параграфос. Во II веке до н. э. грамматик Аристофан Александрийский увеличил количество знаков. Именно он предложил в конце короткого смыслового отрезка ставить внизу текста точку - комму. Точка вверху, периодос, делила текст на большие отрезки, а стоявшая посередине, колон, - на средние.

Венецианский печатник Альд Мануций использовал большинство знаков, употребляемых в наши дни, - точку, точку с запятой и двоеточие. Так, с помощью книг, пунктуация приобрела единый вид.

Сейчас знаки препинания одинаковы почти во всех языках. Но встречаются и исключения - даже в Европе. Так, в испанском языке вопросительный и восклицательный знаки обрамляют предложения, повторяясь в начале фразы в перевернутом виде: "¿" и "¡". Сами испанцы объясняют это тем, что так гораздо удобнее читать предложение с правильной интонацией.

В китайском языке пунктуация стала усложняться с середины XX века, когда появились тексты, написанные горизонтально и слева направо. "Родные" китайские знаки перемешались с "иностранцами". Так, точка в китайском выглядит как маленький кружок. Такой внешний вид связан с тем, что русская точка (.) может быть принята за черту иероглифа. Она используется в китайском языке вместо подчеркивания и выделяет необходимый фрагмент текста. Есть в китайской пунктуации и другие особенности. Не отличаются только точка с запятой (;), двоеточие (:), вопросительный знак (?), восклицательный знак (!).

Пробелы китайцы не ставят. Все потому, что набранный на клавиатуре иероглиф в два раза шире любой буквы латинского алфавита и знаки препинания обычно занимают такое же пространство, что и иероглиф.

Кавычки существуют во всех языках, но выглядят по-разному. В русском языке используются популярные у немцев лапки ("") и елочки (""), пришедшие из французского языка. А англичане применяют одинарные ('') кавычки для оформления заголовков, и двойные ("") при цитировании

Кавычки существуют во всех языках, но выглядят по-разному. В русском языке используются популярные у немцев лапки ("") и елочки (""), пришедшие из французского языка. А англичане применяют одинарные ('') кавычки для оформления заголовков, и двойные ("") при цитировании. В китайском языке привычные нам кавычки нужны для написания названий книг, фильмов и т. д., а уголки (「」) - для остальных случаев.

Продолжают создаваться и новые символы. К ним относятся смайлы - знаки, с помощью которых передаются эмоции. Возможно, когда-нибудь они тоже будут восприниматься как обязательные знаки пунктуации, без которых невозможно будет передать смысл текста.

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