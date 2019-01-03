История вещей: коньки - ФОТО

"Спотыкачки", "шлепанцы", "утюги" - коньки называли по-разному, в зависимости от внешнего вида и продвинутости модели. Но прошлое было общим у всех коньков.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, на коньках по замерзшим рекам рассекали, по-видимому, еще киммерийцы. И было это порядка 3200 лет назад в Северном Причерноморье. В 1967 году археологи нашли на берегу реки Южный Буг, что неподалеку от Одессы, самые древние на сегодняшний день коньки - они были сделаны из костей домашних животных и крепились к ногам при помощи кожаных жгутов. А катались на них как на лыжах - отталкивались при помощи деревянных палок. Но можно ли приписывать изобретение коньков доскифским племенам, сказать сложно, потому что подобные приспособления были и у других народов. К примеру, у древних китайцев, которые, правда, вместо костей использовали свой любимый бамбук.

А по мнению итальянских исследователей Федерико Ферменти и Альберто Минетти, рассчитавших энергетические затраты на передвижение по глубокому снегу и льду, костяные коньки были в ходу и у жителей современной Финляндии еще 3000 лет назад. По мнению тех же ученых, пользовались спросом они и у древних жителей нынешней Германии.

Костяные "лезвия" находят на раскопках древнего Новгорода, Старой Руссы и Старой Ладоги. Это означает, что славяне тоже охотно использовали быстроходные "кости", а вот жители Сибири крепили к ногам моржовые бивни. В первую очередь, вероятно, это делалось не из любви к потехе, а для увеличения скорости передвижения в зимнее время.

Но особым почетом коньки пользовались в Голландии и Англии. Правда, было это уже в Средние века - именно с тех времен сохранилось множество находок и письменных свидетельств использования коньков. В XII веке автор "Хроники знатного города Лондона" монах Стефаниус писал: "Когда большое болото, омывающее с севера городской вал у Мурфильда, замерзает, целые группы молодых людей идут туда. Одни, шагая как можно шире, просто быстро скользят. Другие, более опытные в играх на льду, подвязывают к ногам берцовые кости животных и, держа в руках палки с острыми наконечниками, по временам отталкиваются ими ото льда и несутся с такой быстротой, как птица или копье, пущенное из баллисты..." Ценой за такие развлечения были сломанные ноги, руки и ребра.

В XIII веке в Голландии и Исландии догадались, наконец, делать лезвия коньков не из плохо скользящих и слабо управляемых костей животных, а из деревянных брусков, к которым крепили ножи - заточенные металлические (железные или бронзовые, стали в те времена, конечно, не было) полоски. По старинке они крепились к обуви кожаными ремнями, а вот палки можно было выбросить, ведь для того, чтобы придать себе ускорение, отныне достаточно было лишь оттолкнуться ногой. Поэтому коньки все больше используют не только для передвижения, но и "как роскошь" - для зимней забавы. Особенно повезло странам, которые имели множество каналов и рек, замерзавших в стужу.

Об этом наглядно свидетельствуют работы голландского художника Хендерика Аверкампа, написанные в начале 1600-х годов и изображающие веселых жителей Нижних Земель, лихо скользящих по льду, а некоторых - с подобием хоккейных клюшек в руках. Именно такой увидел Голландию Петр I во время своей знаменитой поездки по Европе в конце все тех же 1600-х. И, помимо прочих новшеств, привез с собой в Россию европейские коньки, приказав наладить их производство в Туле.

Считается даже, что именно великий реформатор первым додумался приколачивать коньки сразу к обуви, а не привязывать шнурами. В исторических хрониках рассказывается о том, как Петр привинтил лезвия к своим сапогам и бодро заскользил "в сторону верфи, где проходил стажировку". Кстати, в те времена на длинных загнутых носках коньков мастера часто вырезали фигуры коней. Катание от этого удобнее не становилось, но красиво же! От этих коней и произошло слово "коньки".

После смерти "русского Гамлета" увлечение коньками на Руси, понятное дело, сошло на нет. Но уже через сто лет Пушкин писал "как весело, обув железом острым ноги, скользить по зеркалу стоячих ровных рек".

Впрочем, как можно догадаться, "ровные стоячие реки" были отнюдь не ровными и причиняли конькобежцам массу неудобств. И в 1842 году некий лондонец по имени Генри Кирк залил первый каток - поверхность его была гладкой и риск провалиться под воду был минимален.

А в январе 1889 года в Амстердаме прошел первый в истории чемпионат мира по конькобежному спорту. Особенно приятно, что выиграл в нем вовсе не голландец с потомственной страстью к катанию, а российский конькобежец по имени Александр Паншин. Кстати, именно ему приписывают изобретение беговых коньков, в которых убран мешающий развивать скорость передний завиток и удлинено лезвие (тоже для увеличения скорости). А в 1892 году некий норвежец Х. Гаген еще больше усовершенствовал беговой конек, впаяв лезвие в трубку.

И тут понеслось. В 1908 году фигурное катание (появившееся официально в 1871-м) стало первым зимним видом спорта, вошедшим в программу Олимпийских игр. Тогда же шведский фигурист и первый в мире чемпион по фигурному катанию на Играх в Лондоне Ульрих Сальхов предложил делать на передней части лезвия зазубрины - для лучшего торможения. В 1914-м американский производитель клинков Джон Штраус изобрел первый в мире закрытый стальной носок для конькобежных ботинок, чтобы усилить жесткость и обезопасить ногу.

На протяжении всего прошлого века коньки меняли форму лезвия, то укорачивая его, то удлиняя. К примеру, в конце 1950-х хоккеисты называли свои коньки "спотыкачками", потому что гонять шайбу на них было не очень удобно - они больше напоминали фигурные из-за почти прямого угла лезвия. Зато в 1990-х появился принципиально новый вид коньков - удобный для быстрого бега. Их прозвали "шлепанцы" - из-за "отрывающейся" пятки. А в 1994-м на Олимпийских играх в Лиллехаммере мир увидел "утюги" - коньки на сплошном лезвии, которые докатили экс-чемпиона мира по бегу на коньках голландца Ринтье Ритсма до бронзовой медали (чем он остался недоволен, поэтому уже в следующей дистанции надел свои старые коньки - с отверстиями в лезвиях).

Подвидов современных коньков очень много, а вот видов всего шесть: прогулочные, прогулочные для туризма (отличаются от первых более длинным и к тому же сменным лезвием; легко заменяются на лыжи), коньки для шорт-трека, конькобежные, хоккейные и коньки для фигурного катания.

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