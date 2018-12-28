Правила жизни Санта-Клауса - ФОТО

"Моя Планета" побывала в гостях у лапландского волшебника и рассказывает, кто скрывается за белой бородой и круглыми очками без линз.

Есть кашу и заниматься спортом, быть оптимистом и ценить своих близких, встречать людей со всего света и проводить беседы по Skype - Так выглядит современный Санта. Да-да, тот самый, что живет в Рованиеми в Лапландии, и которого называют также Йоулупукки.

Его резиденция открыта для посетителей круглый год. В ней все как в день Рождества: красные скатерти, горы подарков, украшенная ель. Сразу у порога вас встретят фигурки троллей. Далее, через сувенирную лавку, вы попадете прямиком "на ковер", с которого начинается отсчет: до того, как увидеть Санту, осталось 10, 9, 8, 7 шагов...

Белобородый волшебник восседает на своем троне - широком стуле с удобными подлокотниками. Даже летом к нему приезжают дети и их родители. Для того чтобы его увидеть, не нужно бронировать время заранее, равно как и покупать билет. Чудо произойдет абсолютно бесплатно.

Здесь на стенах можно найти портреты предшественников Санта-Клауса, а также картинки из истории празднования Рождества. Day.Az представляет читателям интервью moya-planeta.ru с любимым всеми белобородым волшебником.

Именно сейчас, до наступления Нового года, - лучшее время для того чтобы посетить Лапландию. В праздники здесь так много людей, что очередь ко мне начинается еще с улицы. Сейчас я могу выделить для вас больше времени. А вот на Рождество, к примеру, у нас была бы только минута.

Кстати, у нас здесь часто можно увидеть северное сияние. Сегодня вечером, часиков в семь, я запрягу своих оленей и поеду проверить, не появилось ли оно на небосклоне. Перед этим я бы выпил немного кофе.

То, чем я занимаюсь, - это не работа. Это стиль жизни. Официально мои двери для гостей открыты с 9:00 до 17:00, иногда до 18:00. Ближе к Рождеству я планирую начинать прием раньше, с 8:00. И так все 365 дней в году.

Я бывал у вас в России. Красивая страна! Такая большая... Когда меня спрашивают, где холоднее: в Лапландии или у вас - я всегда говорю: посмотрите на размеры России. В Сибири вон какие холода, до -50 °С. Это очень холодно. У меня здесь теплее. Но я знаю, если кто-то мерзнет - значит, он просто одет неправильно.

Я провожу много времени здесь, на полярном круге. В Рованиеми - моя официальная резиденция. Я тут встречаюсь с большим количеством людей. Но каждый вечер я возвращаюсь туда, где находится мой дом.

Это место по-фински называется Корватунтури, что означает "гора с ушами" (локация находится на русско-финской границе. - Прим. авт.). Туристы туда не приезжают, это мое личное пространство. Я там отдыхаю. Там же живет и моя жена, которая готовит для меня кашу.

Это мое любимое блюдо - рисовая каша. Еще я очень люблю морошку. Иногда из-за этой любви я набираю вес, но это не проблема, ведь в Рождество приходится много двигаться.

Мой план на день выглядит так. Сперва я кормлю оленей. Потом наслаждаюсь свежим воздухом. Встречаюсь с людьми. И вечером возвращаюсь в Корватунтури. Люблю там попариться в сауне. И завершаю все это ужином в компании жены.

Есть ли у меня дети? Ой-ой-ой... Я немного стар уже для этого. Но всех моих гостей, ребят, я считаю родными. Я хочу приносить радость каждому из них.

Я стал Сантой, когда сам еще был мальчишкой. Это было очень давно. И началось все с того, что я обнаружил, что очень люблю дарить людям подарки. Я начал это делать, и каждый человек ждал, что это повторится и на следующий год. Тогда через 12 месяцев я подарил их еще больше. Так и началась эта традиция. Сейчас я уже не могу сказать, сколько лет подряд я этим занимаюсь.

Самый популярный вопрос, который мне задают, - о моем возрасте. Даже сегодня я на него отвечал. Мы как-то пытались подсчитать это вместе с миссис Клаус. Сидели до полуночи. А потом она сказала, что устала. Мы потеряли счет и решили больше этим не заниматься.

Если хотите самостоятельно найти ответ, я дам вам подсказку. Санта обучался в школе эльфов - это занимает 99 лет. И после этого... Сколько помните из истории фактов обо мне? 587 лет - я вот столько насчитал, пока не уснул.

Обычно я советую детям: слушайтесь родителей, не забывайте делать перерывы в учебе, а если совершили что-то плохое - извинитесь в тот же день. Также ежедневно гуляйте и делайте домашние задания.

Еще одна важная вещь в жизни - ложиться спать в правильное время. И тогда, возможно, однажды вы станете таким же очень-очень старым, как я.

Даже несмотря на мой возраст, я люблю делать упражнения. Летом мой любимый досуг - это рыбалка. Правда, проблема в том, что я ни разу не поймал ни одной рыбы. Наверное, я просто не прикрепил к леске крючок. А вот зимой я люблю плавать в ледяной воде.

Мы проделываем прорубь в озере. Я быстро окунаюсь и бегу в сауну. Там мне нравится просто хорошенько расслабляться. Но я не занимаюсь этим каждый день, поскольку моя борода слишком длинная, она очень долго сохнет.

Заниматься спортом, есть больше каши, вести здоровый образ жизни - да, это мои принципы. Я рекомендую их всем. И еще, если вы любите вкусно покушать, как и я, вам нужно что-то с этим делать, чтобы сохранить хорошую форму.

500 000 - такое количество детей ежегодно я встречаю здесь, в Рованиеми. Но если учесть все мои путешествия по планете, то сосчитать остальных я просто не смогу. Там, где я появляюсь, всегда собирается очень много людей.

Сейчас, благодаря прогрессу, я получаю не только письма. Мне звонят по телефону, в WhatsApp, Skype. Чтобы увидеться со мной, вам не обязательно ехать ко мне в Финляндию. Но если гости и приезжают, то отовсюду.

Между детьми из разных стран есть разница лишь в том, как именно я их навещаю. Например, в Англии это настолько популярно, что у меня не хватает времени увидеться со всеми. Поэтому я просто оставляю подарок для ребенка у него дома и он находит его утром. Да и в северных странах: Швеции, Норвегии, Финляндии и т. д. - похожая ситуация. Множество детей. Я часто говорю им: как я могу быть в стольких местах одновременно?

Но мои олени умеют летать. И это чудо случается на Рождество. Поэтому к некоторым ребятам я могу прийти домой лично.

Дети есть дети. Они хотят LEGO, разные игрушки - все, что только можно пожелать. Но некоторые просят меня, чтобы я подарил им деньги. Тогда я улыбаюсь и напоминаю, что Санта - не миллионер и не банк. Я обычно смотрю на их лист желаний, но тем не менее стараюсь их удивить сюрпризом.

Однажды один ребенок сказал мне, что он собирается стать следующим Сантой! Я рассмеялся. Это здорово, что дети всегда честны.

Чтобы быть хорошим родителем, нужно слушать своих детей. Да и своих партнеров, жен, мужей. Помните, что вы семья, сотрудничайте. Не приказывайте друг другу, но следуйте дисциплине. Проводите время вместе, жизнь ведь так быстротечна.

Чтобы не устать, я делаю перерывы на короткий сон. Однако счастливые люди и улыбающиеся дети дают мне много энергии. Я ведь делаю то, что люблю.

Мне не нужно смотреть новости и читать газеты. Я знаю о том, что происходит в мире, от моих гостей.

Мы должны получать не то, что мы хотим, а то, что нам нужно. Ну а секрет счастья в том, чтобы проводить время друг с другом. Это главное. Вообще, Рождество и Новый Год - это не только о подарках, а о том, чтобы помнить значение этой близости. Это время концентрации на хороших вещах.

Помните о тех, кто с вами рядом. Они - ваше благословение. И относитесь ко всем одинаково.

Приносить радость - вот что делает меня по-настоящему счастливым. Это должно быть целью жизни каждого.

Передаю привет каждому, кто читает сейчас это интервью! И с наступающим вас!

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