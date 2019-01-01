Самые дорогие подводные лодки в истории

Подводные лодки остаются одним из самых эффективных типов вооружений всего мира. Позволить себе постройку даже одной субмарины может далеко не каждое государство. Зато главные державы планеты не жалеют денег на производство великолепных боевых машин - подводные лодки последних поколений обходятся в баснословные суммы.

Впрочем, и субмарины недавнего прошлого вполне достойны упоминания в списке самой дорогой боевой техники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Don't Panic, АПЛ К-162, построенная еще в СССР, получила прозвище "Золотая рыбка": ее корпус состоял полностью из титана, а стоимость зашкаливала за полмиллиарда долларов.

По сравнению со стоимостью американских АПЛ типа "Лос-Анджелес" даже эта сумма кажется мелочью. За каждую многоцелевую субмарину Конгресс платит более 1,5 миллиардов долларов.

По оценкам военных экспертов, затраты на обновление подводного флота будут только расти. Субмарины станут еще тише, еще эффективнее, еще незаметнее и еще дороже.

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