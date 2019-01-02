Лес кругами: экcперимент который длится полвека

Природа не терпит прямых линий, а уж растущий кругами лес выглядит из ряда вон выходящим. Тем не менее, именно такой странный лес растет в отдаленном уголке Японии: необычный эксперимент здесь идет уже полсотни лет, передает Day.Az со ссылкой на Don't Panic.

В этом "экспериментальном лесном хозяйстве" исследователи сажали деревья с 10-градусным радиальным шагом, чтобы сформировать 10 концентрических кругов. Целью являлось понять, как расстояние между деревьями влияет на их рост.

Странный способ выяснить влияющие на рост растений факторы окончился практически ничем. Точнее, мнения ученых разделились: кто-то считает, что высаженные в определенном порядке деревья стали выше, другие вполне разумно указывают, что кедры в принципе относятся к высоким породам.

Изначально планировалось вырубить необычный лес до 1983 года. Но сейчас японские чиновники рассматривают новый проект: концентрические деревья превратят в открытый национальный парк.

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