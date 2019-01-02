Лес кругами: экcперимент который длится полвека

2 января 2019 03:15

Природа не терпит прямых линий, а уж растущий кругами лес выглядит из ряда вон выходящим. Тем не менее, именно такой странный лес растет в отдаленном уголке Японии: необычный эксперимент здесь идет уже полсотни лет, передает Day.Az со ссылкой на Don't Panic.

В этом "экспериментальном лесном хозяйстве" исследователи сажали деревья с 10-градусным радиальным шагом, чтобы сформировать 10 концентрических кругов. Целью являлось понять, как расстояние между деревьями влияет на их рост.

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Странный способ выяснить влияющие на рост растений факторы окончился практически ничем. Точнее, мнения ученых разделились: кто-то считает, что высаженные в определенном порядке деревья стали выше, другие вполне разумно указывают, что кедры в принципе относятся к высоким породам.

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Изначально планировалось вырубить необычный лес до 1983 года. Но сейчас японские чиновники рассматривают новый проект: концентрические деревья превратят в открытый национальный парк.

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