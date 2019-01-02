Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство - ФОТО

Японский художник Харуки, более известный как пользователь Twitter @ 02ESyRaez4VhR2l, недавно приобрел известность в Интернете, после того, как разместил свои работы в социальных сетях. Что было ключом к его успеху? Он мастерски превратил упаковку от японских продуктов в реалистичные фигуры, передает Day.Az со ссылкой на 4tololo.ru.

Его произведения искусства имеют название, которое на японском языке звучит как "киригами" - искусство вырезания из бумаги. Киригами больше ассоциируется с традиционным японским искусством, но Харуки заново адаптировал его к своему личному, более современному стилю.

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