Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство - ФОТО

2 января 2019 06:30

Японский художник Харуки, более известный как пользователь Twitter @ 02ESyRaez4VhR2l, недавно приобрел известность в Интернете, после того, как разместил свои работы в социальных сетях. Что было ключом к его успеху? Он мастерски превратил упаковку от японских продуктов в реалистичные фигуры, передает Day.Az со ссылкой на 4tololo.ru.

Его произведения искусства имеют название, которое на японском языке звучит как "киригами" - искусство вырезания из бумаги. Киригами больше ассоциируется с традиционным японским искусством, но Харуки заново адаптировал его к своему личному, более современному стилю.

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2lЯндекс.ДиректИскали трансформаторы?complectprom.r

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

Японский художник превращает упаковку продуктов в искусство, харуки, @ 02ESyRaez4VhR2l

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