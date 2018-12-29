Люди, которых хлебом не корми, только дай что-нибудь улучшить - ВИДЕО
29 декабря 2018 09:15 140
DayTubе - это самые популярные и интересные, развлекательные и познавательные видеоролики. Здесь вы сможете узнать обо всем, что происходит в мире, стать первыми свидетелями ужасающих ДТП и катастроф, забавных случаев, интересных явлений природы, подивиться невероятным возможностям человека.
Источник:PoleZnaniy
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
09:58 209
Определена польза алкоголя для сердца
09:40 220
Обнаружена самая редкая птица в мире
06:30 519
Почему суши опасны для здоровья
05:59 664
Как нельзя пить алкоголь
05:59
Как нельзя пить алкоголь
-
28 Дек. 10:53 11 981
-
28 Дек. 11:48 7 907
-
28 Дек. 19:32 6 839
-
28 Дек. 20:14 5 952
-
28 Дек. 11:29 4 994