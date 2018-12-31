Армейские лайфхаки для обуви - ВИДЕО

31 декабря 2018 15:00

Армия учит смекалке. Солдатам приходится не только нести службу, но еще и поддерживать в порядке форму. Особое внимание уделяется обуви: 5 лайфхаков от опытных бойцов пригодятся не только в армии, но и на "гражданке", передает Day.Az со ссылкой на dnpmag.com.

Первый способ быстро высушить промокшую обувь довольно распространен - проложить ботинок бумагой и засунуть ее в самые носы. Бумага отлично впитывает влагу.

Чтобы шнурки не вылетали из люверсов достаточно будет завязать на концах небольшие узлы. Это будет полезно тем, кто не любит тратить лишнее время, раз за разом продевая шнурки в петли.

Защитить обувь от воды и слякоти можно специальным кремом. Но если такого под руками нет, то подойдет и обычная свечка. Просто натрите ботинки парафином - он обладает водоотталкивающими свойствами.

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Армейские лайфхаки для обуви

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