Странное тату на лбу вегана раскололо Instagram на два лагеря - ВИДЕО

Фото текстовой татуировки, которую сделал у себя на лбу веган из Самары Сергей Вавилов, расколола подписчиков его Instagram на два лагеря. Одни восхитились данным поступком, другие выразили исключительно иронию, саркастично отметив, что теперь молодому человеку не придется объяснять свою жизненную позицию - она написана у него буквально на лбу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вавилов выбил у себя на лбу крупную надпись Vegan straight edge. В субкультуре straight edge выражает реакцию на сексуальную революцию, гедонизм и другие отсутствия воздержанностей. Последователи straight edge не употребляют алкоголь, негативно относятся к табаку, не приемлют наркотики.

Безоговорочную поддержку Вавилову высказали только его коллеги-вегетарианцы - люди, не употребляющие в пищу продукты животного происхождения, в первую очередь мясо и рыбу. Веганы - одни из самых суровых представителей растительной диеты, они не употребляют яйца, молочные продукты, мед, желатин, рафинированную пищу, обработанную пищу, консерванты, алкоголь, кофеин, любые стимуляторы, все продукты животного происхождения.

Стоит отметить, что надпись стала третьей татуировкой на лице вегана. Ранее он набил на щеке изображение хищной кошки, а на виске - паутину.

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