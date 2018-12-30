Почему стоит отказаться от употребления сахара
Диетологи знают, что норма потребления сахара в день - пять чайных ложек. Но мало кто соблюдает эту норму. Даже если исключить вкусные сладости, сахар будет поступать в организм вместе с соусами, йогуртами и другими на первый взгляд не сладкими продуктами.
Но что, если сократить потребление сахара до минимума? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com.
Диабет
Очевидный плюс при отказе от сладостей - снижение риска диабета. Сахар откладывается в жировых отложениях вокруг печени, что мешает переработке инсулина и работе поджелудочной железы.
Кожа лица
Не секрет, что на кожу лица сильнее всего влияет сахар, молоко и алкоголь. Высыпания на лице уйдут уже через несколько недель после чистого питания без сахара. Доказано, что увлечение сахаром увеличивает проблемы с кожей на 70%.
Работа мозга
Сахар способствует выработке кортизола (гормона стресса), что приводит к бессоннице. Помимо этого, сахар разрушает связь между клетками мозга, что приводит к ухудшению работы мозга и запоминанию.
Работа сердца
Сахар поднимает инсулин, и это опасно не только диабетом. Инсулин учащает сердцебиение, что приводит к росту давления. Если организм чувствителен к увеличению давлению, посмотрите, что будет через несколько недель без сладкого.
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