Самая крошечная гостиница Бельгии с одним номером

По Сети разлетелись фотографии, пожалуй, одной из самых прошечных гостиниц в мире.

Мини-отель может принять всего несколько людей, способных разместиться в одном "номере". Примечательная своими скромными размерами гостиница находится в Антверпене, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Хозяева отеля - супружеская пара. Однажды они гуляли по городу и им на глаза попалось интересное здание. Они решили купить его, чтобы иногда останавливаться здесь, а большую часть времени - сдавать помещение в аренду.

На самом деле гостиница куда вместительнее, чем кажется на первый взгляд. Внутри - очень даже просторно. Площадь жилого помещения - 103 квадратных метра.

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