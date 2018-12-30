Самая крошечная гостиница Бельгии с одним номером
30 декабря 2018 01:43 146
По Сети разлетелись фотографии, пожалуй, одной из самых прошечных гостиниц в мире.
Мини-отель может принять всего несколько людей, способных разместиться в одном "номере". Примечательная своими скромными размерами гостиница находится в Антверпене, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Хозяева отеля - супружеская пара. Однажды они гуляли по городу и им на глаза попалось интересное здание. Они решили купить его, чтобы иногда останавливаться здесь, а большую часть времени - сдавать помещение в аренду.
На самом деле гостиница куда вместительнее, чем кажется на первый взгляд. Внутри - очень даже просторно. Площадь жилого помещения - 103 квадратных метра.
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