Граффити в лесу: москвич рисует пугающе реалистичных зверей - ФОТО
Мы привыкли к граффити как к части уличной культуры: в больших городах тысячи рисунков и надписей покрывают стены зданий, мосты и заборы. Москвич Евгений Чес занимается новым видом искусства, целлографией: рисунки наносятся на целлофановую пленку, натянутую между двумя деревьями или другими объектами, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Целлографию придумали двое художников из Франции: Astro и Kanos. Такой способ рисовать радикально меняет привычное восприятие граффити: целлография не портит стены, и рисовать можно в необычных местах, например в лесу. Сначала Чес делал шрифтовые композиции, а затем стал изображать животных - получается завораживающе красиво.
Часть комментаторов восхищается работами Чеса и жалеет, что они недолговечны. Другие считают, что в лесу нельзя оставлять такие реалистичные рисунки: кого-то они могут сильно напугать.
Так выглядела работа над рисунком белки.
Иллюзия, выполненная с помощью пленки.
Разумеется, художник размещает свои работы не только в лесу. Эта крыса поселилась на дизайн-заводе "Флакон" в Москве.
Герои "Ну, погоди!" в роли граффити-художника и полицейского.
Герои "Симпсонов" в работе "На лбу себе напиши".
Эксперименты с обманом зрения.
Кроме стен и целлофана, Евгений Чес рисует и на обычных холстах.
Также он рисует портреты-шаржи.
Жена художника Кристина - дизайнер одежды, и они регулярно представляют совместные работы.
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