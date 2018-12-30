9 самых шокирующих фактов о Юрии Гагарине

Личность Юрия Гагарина обросла множеством сенсационных, но малоправдоподобных историй. Однако реальные факты из жизни первого космонавта впечатляют не меньше. Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Расплата за строгость

В 1955 году Юрий Гагарин поступил в Оренбургское авиационное училище. Преподаватели характеризовали курсанта как уверенного в своих силах молодого человека, который не боялся отстаивать свою точку зрения. Любимым его словом было - "работать".

Высокая требовательность к себе и другим порождала конфликты. Однажды, когда Гагарин был помощником командира взвода, его избили подчиненные. Говорят, из-за его чрезмерной строгости. После инцидента Гагарину пришлось провести в госпитале целый месяц.

Рост не помеха

В период учебы в летном училище Гагарина долго не давалось умение сажать самолет. Скорее всего, сказывался недостаточный налет часов в аэроклубе. Несмотря на превосходные результаты по всем дисциплинам, руководство училища настаивало на отчислении курсанта. Но по просьбе инструктора Гагарину все же разрешили дополнительные тренировки.

Позднее начальник училища предположил: "Возможно все проблемы из-за невысокого роста курсанта (165 см), что искажает угол обзора". Во время следующего полета для Гагарина увеличили высоту сиденья за счет толстой подкладки, и будущий космонавт справился с посадкой на отлично.

Чтобы не спутали

Многие обратили внимание, что на шлеме космонавта Гагарина то появляется, то исчезает надпись "СССР". История этой надписи до конца не выяснена. Многие заявляют, что аббревиатура СССР была нанесена заблаговременно. Но не все.

Летчик-испытатель Марк Галлай, присутствовавший при старте "Востока-1", рассказывал, что надпись возникла в самый последний момент. По его словам, за 20 минут до выезда Гагарина на космодром начальство вспомнило про шпионский полет американца Фрэнсиса Пауэрса, и чтобы космонавта не спутали с диверсантом, приняло решение нанести на шлем заветные буквы. Причем рисовали наспех, даже не снимая шлем с Гагарина.

На всякий случай

Сегодня точно известно, что полет "Востока-1" проходил в полностью автоматическом режиме. Это объясняется тем, что никто из специалистов не давал гарантии сохранения космонавтом работоспособности в условиях невесомости. Однако все же Гагарин получил особый код, который в случае крайней необходимости позволял активизировать ручное управление корабля.

Быстрее, чем на "Формуле"

Перед полетом корабля "Восток-1" на стадии проверки герметичности датчик на люке не выдал необходимый сигнал. До старта оставалось крайне мало времени - неполадка могла привести к переносу столь важного для страны запуска.

И тогда ведущему конструктору "Востока-1" Олегу Ивановскому с группой механиков пришлось продемонстрировать все свои способности. Очевидцы говорят, что в считанные минуты, на зависть нынешним механикам "Формулы-1", специалисты отвинтили 30 гаек, поправили датчик и вновь закрыли люк. Старт был осуществлен в назначенное время.

"Горю, прощайте!"

Во время входа в атмосферу в спускаемой капсуле Юрий Гагарин бросил фразу, о которой долгое время замалчивали. Он прокричал: "Я горю, прощайте, товарищи!" В действительности Гагарин тогда не имел представления, как будет выглядеть корабль при входе в плотные слои атмосферы. Увидев в иллюминатор полыхавший корпус капсулы, он, конечно же, предположил самое страшное. Последующие космонавты были уже готовы к этому впечатляющему зрелищу.

Пришлось соврать

Конструкция космических кораблей серии "Восток" не предусматривала посадку космонавта внутри спускаемой капсулы. Аппараты не были оснащены двигателями мягкой посадки, которые обеспечивают безопасное приземление. Кроме этого разработчики боялись, что крышка люка под воздействием сверхвысоких температур попросту окажется запаянной. Поэтому на высоте примерно 1500 метров пилот должен был катапультироваться.

В связи с посадкой Гагарина вне корабля Международная федерация аэронавтики могла не зарегистрировать его рекордный полет. Представителям советской стороны пришлось слукавить и объявить, что первый космонавт приземлился в кабине. Реальные факты посадки СССР официально обнародовал только в 1964 году.

Без денег, без прав

Любопытный факт. Высококлассный летчик и первый космонавт планеты до полета в космос не умел водить автомобиль. Однако это не мешало Гагарину оставаться фанатом технического прогресса. Незадолго до покорения космоса он стал владельцем респектабельного седана ГАЗ-12 (ЗИМ) стоимостью 8000 рублей. Но откуда у кандидата в космонавты были средства на такую дорогостоящую покупку, если его зарплата составляла 150 рублей в месяц? Некоторые источники говорят, что для того, чтобы заполучить желаемый экземпляр, летчик занимал деньги, надеясь расплатиться после будущего путешествия в космос.

Сразу после легендарного полета Гагарин на общих основаниях сдал на водительские права, и вскоре получил в подарок от правительства "Волгу" ГАЗ-21. В 1963 году этот презент сыграл с Гагариным злую шутку. Юрий Алексеевич оказался виновником аварии: выехав на запрещающий сигнал светофора, он протаранил старенькую "Победу". Но все обошлось. Подоспевший гаишник, кончено, узнал первого космонавта и попросил попутную машину отвезти всенародного любимца.

Загадочное событие

До сих пор бытует несколько версий смерти Юрия Гагарина, и ни одна из них не является окончательной. По официальной версии, экипаж, в состав которого входил Гагарин, из-за изменившейся воздушной обстановки совершил резкий маневр и самолет сорвался в штопор, из которого летчики так и не успели выйти. Неисправностей техники обнаружено не было, а химический анализ крови летчиков посторонних веществ не выявил.

Было также установлено, что во время полета Гагарин пребывал в прекрасном расположении духа. Однако перед маневром, когда летчику предстояло сделать разворот со снижением, при отсутствии видимости естественного горизонта произошло какое-то событие, которое и привело к критической ситуации. Что это было за событие, выяснить так и не удалось.

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