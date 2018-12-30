Найден неожиданный признак психопата

Люди с антисоциальным поведением предпочитают черный кофе и горькую еду, выяснили ученые из Инсбрукского университета в Австрии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv, сообщает Mirror.

Исследователи вкусовых рецепторов доказали связь между предпочтениями в еде и напитках и личностными качествами.

Ученые изучили вкусовые предпочтения 1000 человек. Участники также прошли тест, определяющий их личностные качества. В частности, оценивалась склонность к манипулированию, психопатии, нарциссизму, садизму, а также черты личности из так называемой "Большая пятерка".

Авторы исследования обнаружили, что чем больше человек наслаждается горькими вкусами, например черным кофе, тем "темнее" его личность.

"Настоящее исследование продемонстрировало, что предпочтение горького вкуса может быть связано с антиобщественными чертами личности, особенно ярко выраженными в повседневном насилии", - говорят ученые.

Предыдущие исследования показали, что сладкие вкусовые ощущения усиливают стремление помочь, в то время как горькие вкусы - враждебность.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook