Реакция родителей на восстановленный их сыном 45-летний Ford XA Superbird - ВИДЕО
30 декабря 2018 07:00 69
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Источник:MAD MOUSE
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