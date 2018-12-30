7 видов спорта, продлевающих жизнь

Все мы слышали о том, что физические нагрузки очень полезны для здоровья и спорт необходим людям, которые хотели бы дольше жить. Но какие именно виды спорта являются максимально эффективными в этом отношении? Как передает Day.Az со ссылкой на sobesednik.ru, ответ на этот вопрос дали американские кардиологи, которые проследили за влиянием тех или иных видов спортивных нагрузок на общую продолжительность жизни. И выводы этого исследования оказались удивительными.

Установлено, к примеру, что дольше всех живут люди, которые занимаются теннисом. Фактически по влиянию на продолжительность жизни с этим видом спорта не сравнится никакой другой. Возможно, именно поэтому продолжительность жизни американцев постоянно растёт, ведь теннис в этой стране очень популярен. На втором месте находится бадминтон, который гораздо более популярен в нашей стране, а на третьем один из самых популярных видов спорта - футбол.

В семёрку максимально эффективных в плане роста продолжительности жизни видов спорта вошли также велосипедная езда, плавание, бег и посещения спортзала, где осуществляются комплексные физические нагрузки. Только необходимо отметить, что речь идет именно о любительском спорте в формате физкультуры, который направлен на укрепление здоровья.

Профессиональные спортсмены ради рекордов для своей страны сталкиваются с чрезмерными нагрузками, травмами, тяжёлым стрессом, и в их случае спорт, напротив, порой сильно сокращает продолжительность жизни.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook