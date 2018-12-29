Механический Санта-Клаус испортил маленькому покупателю настроение - ВИДЕО
29 декабря 2018 12:37 143
Сотрудники этого продуктового магазина, решившие украсить торговый зал в честь Рождества, установили механического Санту, энергично двигающего руками, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Покупатели, пришедшие в магазин с маленьким сынишкой, подвезли его поближе к Санта-Клаусу, чтобы малыш полюбовался на такое чудо.
Затея провалилась - мальчик не только не полюбовался, но и сильно испугался, что, естественно, закончилось горьким плачем. Остаётся лишь посоветовать родителям купить сыну что-нибудь вкусненькое, чтобы поднять ему испорченное настроение.
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