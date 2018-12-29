Механический Санта-Клаус испортил маленькому покупателю настроение - ВИДЕО

29 декабря 2018 12:37

Сотрудники этого продуктового магазина, решившие украсить торговый зал в честь Рождества, установили механического Санту, энергично двигающего руками, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Покупатели, пришедшие в магазин с маленьким сынишкой, подвезли его поближе к Санта-Клаусу, чтобы малыш полюбовался на такое чудо.

Затея провалилась - мальчик не только не полюбовался, но и сильно испугался, что, естественно, закончилось горьким плачем. Остаётся лишь посоветовать родителям купить сыну что-нибудь вкусненькое, чтобы поднять ему испорченное настроение.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Механический Санта-Клаус испортил маленькому покупателю настроение

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az