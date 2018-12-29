Врач из Китая рассказал, как похудеть не голодая

Отношение к китайской медицине всегда было неоднозначным: одни считают ее панацеей, другие - шарлатанством. Тем не менее все больше и больше людей проявляют к ней интерес, а в некоторых странах ее внедряют в государственную систему здравоохранения. Главный врач одной из клиник китайской медицины в Пекине Лю Цзиньюань объяснил РРИА Новости, почему китайская медицина становится все популярнее, а также рассказал, поможет ли она сбросить лишний вес, передает Day.Az.



И Восток, и Запад

Люди зачастую видят в китайской медицине последний шанс - когда западная медицина уже не в состоянии помочь. Лю Цзиньюань подчеркивает, что в таких случаях врачи должны быть объективными и не давать ложных надежд. "Мы принимали у себя человека с болезнью Паркинсона. Когда ему уже отказали в лечении врачи западной медицины, он пришел к нам. Мы ему сказали, что тоже не сможем помочь, нужно быть объективными. Мы его не вылечили, потому что пока не в силах этого сделать. Мы можем только облегчить состояние больного, китайская медицина тоже не может дать стопроцентной гарантии выздоровления", - рассказал врач.

Доктор Лю убежден, что при лечении и диагностике нужно применять все методики - как западные, так и китайские. "Сейчас в китайской медицине очень активно применяются и элементы западной медицины. Мы не против, наоборот, мы крайне это приветствуем. Существует очень много заболеваний, при лечении которых нужен комплексный подход", - сказал он.

По его словам, методы западной медицины, такие как рентгеновский снимок и УЗИ, очень помогают и китайским врачам при диагностике межпозвоночных грыж и заболеваний суставов. "С помощью снимка мы можем понять, какие у человека травмы или же новообразования, поэтому доктора, практикующие народную китайскую медицину, должны учиться еще и западной медицине. Если вы получаете серьезное образование, то наше правительство требует, чтобы вы учились и западной медицине, а не только народной", - пояснил Лю Цзиньюань.



Пить, когда хочется

"Пейте больше воды" - главный китайский рецепт от всех недугов, он даже стал своего рода шуткой среди иностранцев. Тем не менее эта рекомендация популярна и на Западе. Бытует мнение, что в день необходимо выпивать не менее двух литров воды, но доктор Лю относится к этому совету скептически.

"Я считаю, что не нужно заставлять себя пить воду, потому что пить много воды тоже не очень хорошо. Пить нужно именно тогда, когда хочется, есть желание - пейте, заставлять организм не нужно", - сказал врач.



Он пояснил, что в Китае советуют пить воду для поддержания нормальной температуры тела, но делать это нужно правильно. Как считают китайские медики, температура воды при этом должна быть не ниже 36,6 градуса, иначе из организма уходит энергия.

"Старики вообще ходят с термосом горячей воды, когда путешествуют, они часто спрашивают, где им взять кипяток, для них это самое популярное слово. И это хорошая привычка, мы никогда не пьем воду холодной", - рассказал Лю Цзиньюань.



Худеть не голодая

К китайской медицине нередко обращаются женщины в погоне за красотой, но Лю Цзиньюань утверждает, что и здесь нет волшебной пилюли. По его словам, в его клинику приходит множество женщин, у которых после приема добавок для похудения нарушена функция кишечника.

"Я советую никогда не пробовать эти добавки, это не только не помогает похудеть, но и наносит вред здоровью. В нашей клинике мы принимали пациентов, которые отказывались от еды, у которых не было аппетита, они не могли есть, - таких женщин очень много", - говорит врач.

По его словам, худеющим китайская медицина рекомендует не голодать, а удовлетворять потребности в пище на 50-70 процентов.

"Вне зависимости от того, сколько вы съели, селезенка все равно работает на сто процентов. И еда становится тонизирующим средством, а не жиром. Это самый хороший вариант. Плюс к этому нужно больше двигаться. Без движения похудение невозможно, оно обязательно", - считает Лю Цзиньюань.

Он также добавил, что для ускорения обмена веществ иногда можно ставить иголки.

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