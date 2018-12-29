Подарок от любящей сестры довёл студентку до слёз - ВИДЕО

Терри Паттерсон, изучающая уголовное право в Университете Рузвельта (Чикаго, Иллинойс, США), с грустью поняла, что ей придётся на целый год взять академический отпуск, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Причина была очень простой - у 24-летней девушки не было денег на обучение. Однако, она забыла, что у неё есть старшая сестра Тьерра, которая готова на всё, лишь Терри была счастлива.

Получив от сестры коробку с рождественским подарком, студентка с изумлением увидела, что та практически пуста, на дне лишь лежал листок бумаги. Однако, эта бумажка стала для девушки куда более дорогим подарком, чем украшения, косметика или модные гаджеты, ведь на листке была надпись о том, что Тьерра заплатит за обучение Терри. Неудивительно, что такой сюрприз вызвал у студентки слёзы счастья.

Позже старшая сестра, которая изучает психологию в аспирантуре, рассказала, что ни в коем случае не хотела, чтобы Терри бросала занятия, именно поэтому она и сделала студентке подарок, который многие назвали удивительно щедрым.

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