Ученые рассказали, когда зонд New Horizons получит новую цель

Межпланетная станция New Horizons получит новую цель в 2021 году, когда зонд выйдет во внешнюю часть пояса Койпера. Он проработает там до конца 2020 годов, заявил Алан Стерн, руководитель миссии.

"Наш аппарат находится в великолепном состоянии - все его инструменты и компоненты по-прежнему работают, и у нас еще есть их запасные версии. Мы готовы совершить еще одно сближение с другим далеким миром Солнечной системы и побить свой же собственный рекорд", - объясняет Стерн, отвечая на вопросы РИА Новости, передает Day.Az.

Зонд New Horizons сейчас прошел примерно 99% пути до своей следующей цели, карликовой планеты Ультима Туле (2014 MU69), чьей орбиты он достигнет в канун Нового Года. Он находится на расстоянии в 3,6 миллиона километров от "предтечи Плутона", что всего в 10 раз больше дистанции между Землей и Луной.

Несмотря на то, что сближение с этим объектом состоится в канун Нового года, "боевая" программа ведения наблюдений уже была официально запущена в середине этой недели. Первые данные и фотографии "предтечи Плутона" земляне увидят вечером первого января, а остальная информация будет передаваться на Землю в последующие полтора года.

На этом, как подчеркнул Стерн во время пресс-конференции, жизнь New Horizons не заканчивается. Радиоизотопные генераторы тепла и энергии зонда, созданные на базе российского плутония, проработают "как минимум до середины 2030 годов". Этого хватит не только для того, чтобы детально изучить пояс Койпера, но и выйти за его пределы.

По текущим оценкам пилотов миссии, в баках New Horizons осталось примерно столько же топлива, сколько было потрачено на смену курса и сближение с Ультимой Туле. Это, как считает Стерн, позволяет детально изучить как минимум еще один койперовский объект.



Он будет выбран, по текущим планам научной команды миссии, в начале 2021 года. Для его поисков НАСА соберет большую команду планетологов и специалистов по наблюдениям за самыми далекими мирами Солнечной системы. В этом будут участвовать как уже существующие обсерватории, такие как "Хаббл", так и строящийся телескоп "Джеймс Уэбб", если он будет запущен в срок.

Как подчеркнул Стерн, пока не стоит торопиться с выбором следующей цели для New Horizons - сначала зонд должен успешно пережить встречу с Ультимой Туле. По текущим оценкам НАСА, миссии ничто не угрожает. Орбита карликовой планеты, по словам руководителя миссии, оказалась "кристально чистой" - камеры зонда не нашли ни единой пылинки или другого потенциально опасного объекта.

"Если мы переживем этот момент, и наша миссия продолжится, это сделает ее еще более ценной, чем сегодня. Когда мы проникнем в глубины пояса Койпера, у нас появятся уникальная возможность изучать те вещи, которые не может увидеть "Хаббл" или другие телескопы. Это почти научная фантастика", - заключает ученый.

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