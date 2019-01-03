Девушке в 17 лет поставили диагноз «шизофрения», и вот как она рисует свои галлюцинации - ФОТО

Эту 18-летнюю девушку зовут Кейт, она художник. И у нее, как сообщает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru, шизофрения.

"Я всегда была "художником", только не осознавала, что на самом деле это означает, пока не проявилось мое заболевание. Я ненавижу термин "психически больная", он подразумевает, что я как личность испорчена или сломана. К сожалению, как только я рассказываю людям, с чем мне приходится жить, я чувствую, что они начинают видеть во мне только это. Они видят стереотипы и предрассудки, законсервированные благодаря СМИ и Голливуду. Именно поэтому я так открыто говорю о том, как и с чем я живу", - говорит Кейт.

"На протяжении многих лет мне ставили кучу диагнозов. Пока в 17 лет не остановились на шизофрении после того, как мои родители поняли, что мое психическое состояние только ухудшается. Большинство своих галлюцинаций я рисую, и это помогает мне справиться с ними".

"Я слышу голоса, звуки и шум. Еще я часто вижу жуков, лица и бесплотные глаза. Из-за депрессии я чувствую себя никчемной, как муха. Этот жук олицетворяет мое состояние". ("Надеюсь, вы подавитесь сигаретным дымом".)

"Меня одолевают сильные эмоции. И я слышу голоса, которые говорят мне поджечь что-то".

"Так выглядят бестелесные глаза, которые я тоже вижу на стенах или полу. Они движутся".

"Это Берди, она поет мне".

"Автопортрет. Взглянула в зеркало, и мои глаза выглядели так".

"Самооценка у меня ниже некуда, я часто чувствую себя ничтожной. Часто мечтаю о том, чтобы превратиться в другого человека".

"Так иногда выглядят мои глаза, только еще больше странных точек и цветов".

"Организованные действия, общение с другими людьми, паранойя, депрессия, чувство тревоги и контроль над моими эмоциями - со всем этим я борюсь каждый день. То, с чем я живу, нелегко и изнуряюще, однако я не кричу на улицах о похищениях инопланетянами, к примеру. Я не говорю, что людей в столь тяжелом состоянии нет, они существуют. Но есть и другие, такие как я, которые большую часть времени проводят дома в своей комнате. Всё это набор разнообразных симптомов с разной степенью тяжести. Каждый человек переносит это по-своему".

Кейт рисует не только свои галлюцинации.

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