Диабет матери провоцирует пороки сердца у плода - ИССЛЕДОВАНИЕ

Врожденные пороки сердца (ВПС) являются самым распространенным дефектом развития плода. ВПС - это всегда результат сложного взаимодействия между генетическими и негенетическими или "экологическими" факторами, действующими на плод.

Хотя генетические факторы становятся все более определенными, внешние факторы тоже играют вполне ясную роль. Один из таких факторов - диабет у матери.

Диабет 1 и 2 типа связаны с конкретными пороками сердца. У детей, рожденных от матерей с диабетом 1 типа, наиболее вероятны пороки развития конотрункуса и дефекты атриовентрикулярной перегородки. Малыши, родившиеся от матерей с сахарным диабетом 2 типа имеют наибольший риск обструктивных пороков сердца, гетеротаксии и синдрома гипоплазии левых отделов сердца.

Оба типа материнского диабета примерно в равной степени увеличивают риск других типов ВПС плода, включая обструкцию выходного тракта правого желудочка, а также дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, исследователи из Общенациональной детской больницы (США) достоверно установили, что основным тератогеном при всех формах диабета является не что иное как гипергликемия. Каков точный механизм влияния гипергликемии - неизвестно. Никакого, даже потенциального лечения пока не существует. Пока ученые лишь подозревают, что проблема связана с нарушением регуляции специфических эпигенетических процессов в сердце плода.

Очень важен период, в котором плод подвергался эпизодам гипергликемии. Период до зачатия и в течение первого триместра связан с диабетической эмбриопатией у плода, которая поражает сердце, крупные сосуды и нервную трубку. Когда материнский диабет не контролируется во второй половине беременности, это может вызвать макросомию плода (очень большой вес), кардиомиопатию, а также общее увеличение частоты перинатальных осложнений и смертности.

Таким образом, крайне важно за 3-4 месяца до зачатия добиться правильной компенсации: уровень глюкозы натощак - в диапазоне 3,5-5,5 ммоль/л; уровень глюкозы через 2 часа после еды - 5,0-7,8 ммоль/л; гликированный гемоглобин HbА1с - менее 6,0 %. К сожалению, после наступления беременности отрегулировать метаболические процессы будет крайне сложно, что может привести к непоправимым последствиям для здоровья ребенка.

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