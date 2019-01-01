Ученые выявили у алкоголя свойство продлевать жизнь

Ученые Калифорнийского университета провели широкомасштабное исследование. Они выяснили, что, употребляющие алкоголь умеренно, живут дольше тех, кто полностью исключил спиртное из своей жизни, передает Day.Az со ссылкой на dni.ru.

Как сообщает портал WKRC-TV, проект получил название 90+ Study. Ученые пытались выявить факторы, которые позволяют людям жить дольше.

В исследовании приняли участие более 1,6 тысячи человек. Начиная с 2003 года, каждые шесть месяцев испытуемые проходили своеобразный экзамен, который включал в себя неврологические и нейропсихологические тесты, а также когнитивные и физические задачи.

Также в ходе эксперимента ученые фиксировали привычки участников: их рацион, физическую активность. Были внимательно изучены истории болезней и определены принимаемые лекарства.

В результате выяснилось, что люди, умеренно употребляющие спиртные напитки и кофе, чаще доживали до 90 летнего возраста, чем те, кто не пьет их вообще. К удивлению, исследователей у испытуемых старше 70 лет с избыточным весом риск смерти был ниже, чем у испытуемых с обычным или недостаточным весом.

После отмечалось, что лица старше 90 лет в 40% случаев страдают деменцией- приобретенным слабоумием, а 80% имеют инвалидность.

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