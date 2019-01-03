Плутон остался позади: следующая остановка человечества - Ультима Туле

"Космический аппарат NASA "Новые горизонты" улетает в десятилетнее путешествие с визитом планету Плутон и дальше!".

19 января 2006 года, когда мощная 67-метровая ракета Atlas V с крошечным межпланетным аппаратом, спрятавшимся в ее почти пустом обтекателе, взлетела в голубое небо, эти слова вырвались из громкоговорителей, взволновав сердца и умы людей. Многие тысячи их собрались на мысе Канаверал и еще больше смотрели по телевизору и в Интернете. Это был самый быстрый запуск с Земли, поскольку ценный груз отправлялся к самым далеким из объектов, когда-либо посещенным космическими зондами. Когда гигант Atlas, наконец, избавил от своего величия стартовую площадку, слова "и дальше!" не сильно привлекли внимание на фоне всей это любви к Плутону.

Но сейчас, почти 13 лет спустя, мы вот-вот узнаем, что же они значили на самом деле.

За пределами Плутона

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, Пояс Койпера - огромное, далекое хранилище миллионов замороженных, примитивных объектов, существование которого предполагалось давно, но было подтверждено только в ходе миссии к Плутону в 1990 году. Открытие начала 1990-х показало, что Плутон был не просто странностью на внешнем краю Солнечной системы, а частью совершенно неисследованных территорий за пределами орбиты Нептуна. Это открытие помогло организовать научную поддержку миссии, которая впоследствии превратилась в экспедицию к Плутону и поясу Койпера.

В наших фантастических шоу космические корабли будущих веков всегда универсальны и способны путешествовать в любое место, куда направляются их бесстрашные капитаны. В 21 веке мы все еще находимся в эпохе, когда наши космические корабли предназначены для одноразового использования и только для достижения определенных целей. Потому что зачастую им хватает топлива только на это. Несколько раз нам удавалось отправить наши корабли в дополнительные миссии для посещения другой кометы или астероида.

И все же одна из множества исключительных особенностей "Новых горизонтов" заключается в том, что он с самого начала был разработан для того, чтобы следовать за пределы Плутона и исследовать другие миры, которые даже не были идентифицированы при его запуске. Это было необходимо, потому что во время его взлета не было известно никакого объекта пояса Койпера, который мог бы достичь "Новые горизонты" после посещения Плутона. Тем не менее, наши статистические знания о поясе Койпера показали, что таких объектов должно быть много, и мы можем их обнаружить, пока "Новые горизонты" находятся в пути. Как только это произойдет, "Новые горизонты" будут перенаправлены на новые объекты.

Поиск пошел не по плану. Найти место назначение после Плутона оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось. Во многом это было связано с тем, что область неба, которую следовало исследовать, была недалеко от центра галактики Млечный Путь - на фоне которого было очень тяжело разглядеть тусклые, редкие объекты. Потому что в центре галактики плотно находятся звезды. Когда "Новые горизонт" совершил свое девятилетнее путешествие по Солнечной системе, годы поисков лучших наземных телескопов не смогли найти подходящий объект. Дошло до того, что успех продолженной миссии в пояс Койпера поставили под сомнение.

Только внеплановый поиск с помощью космического телескопа "Хаббл" мог спасти ситуацию. В июне 2014 года, всего за год до встречи с Плутоном, "Хаббл" был введен в эксплуатацию и команде "Новых горизонтов" удалось найти два объекта для посещения с учетом доступного топлива. Из них объект MU69, ныне известный как "Ультима Туле" (Ultima Thule, греко-латинское выражение, означающее "за пределами известного мира), находился на более благоприятной орбите для перехвата.

И вот теперь, после облета Плутона в июле 2015 года и обнаружения этой карликовой планеты и ее пяти спутников во всей их удивительной и пестрой славе, "Новые горизонты" направляются в сторону Ультимы Туле, которая движется на орбите еще на полтора миллиарда километров дальше от Земли, чем Плутон. В канун Нового Года Ультима Туле станет самым дальним миром, когда-либо исследованным человеком, поскольку "Новые горизонты" пролетят в нескольких тысячах километров от ее поверхности.

Ближайший подход состоится через 33 минуты после полуночи, однако на Земле об этом станет известно только следующим утром. На расстоянии в шесть миллиардов километров связь работает очень долго: свету потребуется 12 часов, чтобы преодолеть расстояние между Землей и космическим аппаратом. Выполняя свои последние маневры, зонд будет предоставлен сам себе. Можно сказать, зонд отметит Новый Год у далекой карликовой планеты вместе с нами.

Отдельно стоит сказать, что зонд не представляет, с чем встретится. Обычно мы отправляем аппараты, зная намного больше о своей цели, чем сейчас об Ультима Туле. Сейчас нам известен только ее примерный размер (около 33 километров в поперечнике) и форма персика из двух долей. Может быть, это два отдельных объекта, кружащихся в танце. Сама планета чуть краснее Плутона.

Поскольку Ультима Туле находится так далеко, такая маленькая и темная, у нас нет никаких спектральных подсказок относительно ее поверхностного состава. И поскольку это такая маленькая цель, а "Новые горизонты" движется так быстро, за пару дней до столкновения он сможет разобрать лишь горстку пикселей. Эта встреча начнется и закончится очень быстро даже по сравнению с другими облетами.

Тот же набор семи точных инструментов, который три года назад раскрыл нам Плутон, будет использован для быстрого, но подробного изучения Ультима Туле и ее окружения. Много ли на ней кратеров? Однородная она или нет? Грубая или гладкая? Скалистая или ледовитая? Скоро мы получим ответы и узнаем не только об истории этого загадочного объекта, но и о еще одной детали происхождения Солнечной системы. Пояс Койпера - это отдаленный строительный склад Солнечной системы, в котором строительные материалы от известных планет хранятся в сухом, прохладном месте. Какие реликвии он хранит, нам еще предстоит узнать, и "Новые горизонты", как это ни забавно, действительно расширит наши горизонты в этих познаниях.

А если немного повезет, этот бывалый космический путник найдет еще один мир, прежде чем отправится навсегда бродить по галактике. Еще один дерзновенный космический аппарат, верно отслуживший человечеству и потерянный во тьме космоса.

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