Мутация всего одного гена сделала из людей неутомимых бегунов

Примерно два-три миллиона лет назад первый примат переехал жить из леса в саванну. Он отрастил ноги подлиннее, мышцы побольше и ступни пошире. Затем у него появились потовые железы, которые позволили ему остывать под палящим африканским солнцем. Согласно недавним исследованиям, примерно в это же время по всему виде распространилась мутация одного гена под названием CMAH. И вот, исследование, проведенное на грызунах, подтверждает идею о том, что это генетическое уточнение позволило людям бегать на длинные дистанции и загонять свою добычу до истощения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, по мнению биолога Аджита Варки из Калифорнийского университета в Сан-Диего, мутация сделала ген CMAH совершенно неактивным. Варки задумался, есть ли связь между этим генетическим событием и умением бегать на длинные расстояния. Поскольку у каждого человека есть этот нефункциональный ген, он не мог просто сравнить беговые способности разных людей. Однако он потратил годы на изучение мышей, у которых развилась такая же мутация CMAH, как и у людей, чтобы пролить свет на развитие диабета, рака и мышечной дистрофии. Работа Варки предположила связь между потерей CMAH и мышечной биологией, однако ему нужны были доказательства.

Отключение гена пошло на пользу

"Около 10 лет я пытался убедить кого-нибудь в своей лаборатории поставить этих мышей на беговую дорожку", говорит Варки. Когда он наконец выполнил эксперимент, "о чудо, без каких-либо тренировок, мыши без CMAH бегали в полтора раза лучше". Мышцы грызунов - особенно их задние конечности - использовали кислород более эффективно и меньше уставали. Результаты работы были опубликованы в Proceedings of the Royal Society B.

В 2004 году биолог из Гарвардского университета Даниэль Либерман предположил, что бег - в отличие от простого перемещения на двух ногах - сыграл важную роль в эволюции человека. Либерман, который не принимал участия в этом новом исследовании мышей, говорит, что это "первое действительно хорошее и тщательное генетическое исследование, которое соответствует нашим прогнозам" о роли бега в расцвете современных людей.

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