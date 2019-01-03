Вифлеемская звезда – что же это было на самом деле?

Прошлое полно легенд, а настоящее полно объяснений. По крайней мере, пытается быть таковым. Редакция Mixstuff задалась вопросом, откуда взялась вся эта история с "Вифлеемской звездой". Одно можно сказать с полной уверенностью: за чем бы на самом деле ни следовали трое волхвов, или "мудрецов с Востока" (нет никаких оснований считать, что их было трое, но это совсем другая тема), это точно была не звезда. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет несколько самых интересных теорий о том, что они могли видеть в небе в тот судьбоносный для человечества год.

Комета

Версия с кометой - явный фаворит, когда речь заходит о популярных объяснениях феномена Вифлеемской звезды. Она даже издавна изображается на рождественских открытках. Более того, это могла быть не просто какая-то безымянная комета.

Дело в том, что комета Галлея проходила мимо Земли около 11 или 12 года до нашей эры. И хотя мы не знаем точно, когда родился Иисус, это могло быть именно в тот временной промежуток.

Единственная проблема заключается в том, что кометы были хорошо известны волхвам, сведущим в астрономии. И более того, они считались плохими предзнаменованиями. Таким образом, мы, вероятно, можем сбросить со счетов эту гипотезу.

Сверхновая звезда

Здесь мы снова имеем дело с отличной кандидатурой, которая идеально вписывается в предполагаемый промежуток времени. Китайские и корейские астрономы наблюдали сверхновую звезду как раз около 5 года до нашей эры. И бонус: если это верный ответ, то волхвов вела через пустыню именно звезда.

Единственная проблема в том, что, как писали древние ученые, эта сверхновая звезда была едва заметна на небосклоне. Это большой минус. Да и для верхушки рождественского дерева не подходит. Так что, вычеркиваем и эту теорию.

Венера

Есть одна вещь, которая всегда казалась нам немного странной. В Библии речь идет о "звезде на Востоке", верно? Однако, волхвы пришли с Востока... так разве это не была "звезда на Западе" с их точки зрения?

Что же, некоторые астрономы предполагают, что речь идет не столько о буквальном местоположении на востоке, сколько о связи с Востоком, или восходом. Другими словами, может быть, это была звезда, которая восходила утром, подобно тому, как Солнце приходит всегда с востока.

Какая звезда может претендовать на такой "утренний" статус? Разумеется, лучше всех на эту роль подходит планета Венера. Впрочем, мы не особенно в этом уверены. Слишком много спорных допущений.

Решение, которое "содержит святую воду"

Есть один ответ, который на самом деле, похоже, довольно точно отражает то, что говорится в Библии о Вифлеемской звезде. Астроном Дэвид Хьюз выдвинул теорию, основанную на одном важном предположении: это было не одно космическое явление, а целых три. Точнее, это было одно событие, которое произошло трижды в разное время.

Очевидное объяснение, говорит Хьюз - заключается в том, что это было невероятно редкое тройное соединение планет - когда Юпитер и Сатурн выстраиваются в одну линию с Землей. В 7 году до нашей эры две самые большие планеты в нашей солнечной системе выстроились идеально не один раз, и даже не два, а три раза, 29 мая, 29 сентября и 4 декабря. Такое тройное выстраивание происходит один раз примерно в 900 лет, так что событие было на самом деле необычным. Разумеется, его вполне могли принять за знамение любые просвещенные мудрецы или волхвы. Как сказал в интервью ВВС заместитель директора обсерватории Jodrell Bank Тим О'Брайен: "Это просто потрясающе, насколько привлекательно для человека зрелище двух очень ярких объектов, соединившихся вместе в небе".

Идея состоит в том, что волхвы могли знать о том, что в Израиле должен родиться предсказанный пророками царь. И когда они смотрели на небеса в своем родном городе, возможно в Вавилоне, они могли принять это яркое свечение за знак, что пора отправляться в путь. Второе соединение двух планет могло произойти, когда они покидали Иерусалим, что стало бы сигналом, что они на правильном пути. А третье соединение могло быть прочитано как предупреждение о том, что не следует рассказывать царю Ироду о том, что они видели. Знаете, это, пожалуй, убедительная версия. Плюс, кольца Сатурна будут отлично смотреться на вершине дерева.

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