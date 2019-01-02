Раскрыты секретные планы радиосвязи СССР с Марсом и Венерой

В 1961 году освоение Солнечной системы казалось делом более-менее близкого будущего - порядка пары-тройки десятилетий. Поэтому нет ничего удивительного в том, что документ пропитан оптимизмом той эпохи. Его авторы полагали необходимым обеспечить устойчивую связь с аппаратами, добравшимися по крайней мере до Юпитера. Оснащение лунных, марсианских и венерианских АМС было задачей насущной и просчитывалось точно и подробно.

В каждом случае анализировались два варианта: спутник планеты и садящийся на нее спускаемый аппарат.

Один кадр изображения должен был передаваться с Венеры - 5 сек, с Марса - 1 минуту, с Юпитера - 15 минут. Об этих планах говорится без каких бы то ни было оговорок - авторы документа были уверены в том, что все эти миссии только вопрос времени, причем ближайшего.

В качестве земного узла связи предполагалось использовать комплекс в Евпатории, который надо было модернизировать. Для связи с объектами в космосе на межпланетном расстоянии требовалась антенна диаметром около 100 м. Ее строительство в тех условиях могло затянуться на годы, что наверняка негативно повлияло бы на сроки выполнения планов по полетам к Луне и планетам Солнечной системы.

Было принято решение вместо одной антенны с зеркалом большого диаметра создать компекс, состоящий из восьми 16-метровых антенн, закрепленных на одном опорно-поворотном устройстве и работающих синхронно. Так появились приемная и передающая антенны АДУ-1000, разнесенные на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.

В 1962 году комплекс дальней космической связи в Евпатории действительно был модернизирован и обеспечил работу со всеми советскими автоматическими межпланетными станциями. Антенны АДУ-1000 были самыми мощными в мире до 1966 года и в СССР до 1979, когда на территории того же центра появилась новая 70-метровая антенна РТ-70. "Плутон" стал участником всех советских космических побед. С его помощью удалось провести радиолокацию поверхностей Марса, Меркурия и Венеры и выполнить почти все, что планировали его создатели в 1961 году.

Ознакомиться с подробностями можно, прочитав опубликованный документ.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook