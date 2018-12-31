Газировка может вызвать проблемы с почками - ИССЛЕДОВАНИЕ
Группа ученых изучила влияние на здоровье людей популярных в последние десятилетия сладких газированных напитков. Испытуемыми были 5306 взрослых чернокожих американцев, живущих в трех графствах штата Миссисипи. Участники обследовались трижды в 2000-2013 годах.
За это время примерно 6% из них стали жертвами хронической болезни почек, что позволило ученым проследить за тем, какие факторы риска больше всего влияли на их развитие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, газировка и прочие сладкие напитки были одними из главных лидеров в этом анти-рейтинге. Участники эксперимента, употреблявшие необычно много подобных продуктов, в среднем на 61% чаще становились жертвами почечной недостаточности и хронической болезни почек, чем афроамериканцы, почти не пившие их.
Все это, по мнению ученых, в очередной раз говорит о том, что оборот подслащенных напитков стоит законодательно ограничить или хотя бы ввести налоги, повышающие их стоимость. Это позволит не только замедлить распространение эпидемии ожирения, но и уменьшить число людей с проблемными почками, заключают Ребхольц и ее коллеги.
"Мы почти ничего не знаем о том, как различные безалкогольные напитки, доступные сегодня на рынке, влияют на здоровье человека. К примеру, у нас почти не было данных по тому, какие их типы сильнее всего способствуют развитию болезней почек. Мы заполнили этот пробел", - заявила Кейси Ребхольц (Casey Rebholz) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).
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