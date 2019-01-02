Кровавая суперлуна воссияет на небе в январе
Этой зимой Луна увеличится в размерах и примет красноватый оттенок ржавчины. Причина тому - не кровавые ритуалы культистов,а редкие астрономические события.
Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, в течение четырех недель добрая половина всех жителей Земли сможет увидеть в ночном небе два удивительных феномена, сочетание которых известно как "Кровавая суперлуна". Их можно будет наблюдать ночью с 20 на 21 января, с восходом или заходом ночного светила. Увы, жителям восточных регионов (а также Азии и Австралии) полюбоваться на это величественное зрелище не удастся.
Так что же произойдет? На самом деле, окрашивание луны в красный цвет - это результат рассеивания и преломления солнечного света сквозь атмосферу Земли в тот период, когда Луна проходит сквозь тень от планеты. Но это не простое затмение: спутник Земли окажется в перигее, а это означает, что Луна пройдет максимально близко по своей орбите к Земле. В результате, для наблюдателя на планете она станет намного больше визуально, чем в обычные дни.
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