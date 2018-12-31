До Большого взрыва время не существовало: удивительная модель Вселенной

Команда физиков предложила новую модель того, как был устроен мир до Большого взрыва. По их мнению, наша Вселенная сообщается со своей зеркальной копией, где время идет задом наперед, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Незадолго до своей смерти Стивен Хоккинг в одном интервью сравнил пространственно-временные изменения, связанные с Большим взрывом, с Южным полюсом: "В мире нет ничего южнее Южного полюса - так же и до большого взрыва не было ничего".

Однако другие физики утверждают, что существует нечто большее, чем пресловутый Большой взрыв. Некоторые предполагают, что "по ту сторону" этого события находится зеркальная Вселенная, где время движется в обратную сторону. Другие высказываются в пользу гипотезы "восстанавливающейся" Вселенной. Используя немного другой подход, физики Тим А. Кословски, Флавио Меркати и Дэвид Слоан придумали новую модель.

Суть концепта такова: в свое время физики обнаружили множество античастиц - антинейтрино, антипротоны, антигелий и так далее. Они задались закономерным вопросом: что было бы, если бы Вселенная состояла по большей части из антивещества? Как выглядел бы мир, звезды, планеты, живые существа?

Если просто подменить материю антиматерией в уравнениях, то никакого внятного результата не будет (хотя бы потому, что уравнения эти были созданы в рамках привычной нам Вселенной). Поэтому был разработан концепт "зеркального" мира, где все частицы будут вести себя как зеркальные копии самих себя. Полная инверсия. В 1964 году Джеймс Кронин и Вэл Фитч даже получили Нобелевскую премию за эксперимент, доказывающий, что в таких условиях законы нашей Вселенной работать не будут.

Как поведет себя в таком случае время - тоже непонятно. Новая же модель не опровергает теорию относительности. Ее основа - так называемая "точка Януса", или янус-поинт. Она была названа в честь двуликого римского божества. Тяжело сказать, что она представляет собой (и существует ли) в физическом смысле. Однако физики предположили, что при перемотке времени вспять Вселенная сначала сольется в двухмерный "блин", а затем вновь развернется в трехмерную структуру - только зеркально отраженную.

Почему это важно? С развитием прикладного использования физики и в частности квантовых технологий ученым необходимы модели, которые, к примеру, могли бы достоверно объяснить такое явление, как сингулярность. Точка Януса также хороша тем, что с ее помощью можно понять, откуда в нашей Вселенной берется антивещество и спрогнозировать его дальнейшую динамику.

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