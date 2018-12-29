Как выбрать и сохранить живую ель: 6 полезных советов

Близится Новый Год, а значит пришло самое время выбирать дерево для украшений. И если вы предпочитаете живые елки, пахнущие лесом и хвоей - то Day.Az со ссылкой на popmech.ru представляет вам несколько хитростей и важных замечаний, которые помогут уберечь дерево и позволят ему простоять не один год.

Выбор дерева

Перед тем, как покупать живую ель, внимательно осмотрите ее. Первое, на что стоит обратить внимание, - дата сруба, которая обычно написана на бирке или специальном чипе. Но если таковой нет, то яркими индикаторами могут послужить сам сруб и состояние хвои. Первый не должен содержать темных колец, а иголки должны быть эластичными и насыщенно-зеленого цвета. Растертые между пальцев иголки должны быть маслянистыми и издавать острый, специфический запах ели. Кроме того, неплохо также обследовать и ствол на предмет маленьких круглых отверстий - следов трапезы короедов.

Хорошей альтернативой станет покупка елки с корнями, высаженной в специальную кадку.

Температурный режим

Елка, даже срубленная - это живое существо, а потому резкая перемена температуры может негативно сказаться на ее состоянии. Привыкшее к зимнему морозу дерево лучше не заносить в дом сразу, а оставить в гараже (или хотя бы на прохладном балконе) на несколько дней.

Подкормка

Многие ставят ель в кадку с песком, однако такая возможность есть далеко не у всех. Для того, чтобы дерево не увяло, в воду можно добавить глюкозу (или обычный рафинад), пару грамм лимонной кислоты, пару ложек глицерина и соли. Также отлично подойдут суперфосфаты - купить такие удобрения можно в любом цветочном или хозяйственном магазине.

Чтобы не завяла

Старайтесь держать ель в относительно стабильных климатических условиях. Не стоит ставить ее на проходе с сильными сквозняками или "погреться" к батареям - из-за этого ели, особенно молодые, могут начать быстро сбрасывать иголки.

Установка

Перед установкой (неважно, в кадку с песком или в ведро с водой) будет полезно слегка зачистить место спила на 10−15 см по стволу, чтобы удалить возможную грязь и омертвевшие, полные лигнина клетки. Если же никакой подходящей емкости нет - оберните нижнюю часть дерева несколькими слоями ткани и регулярно смачивайте ее водой, чтобы у дерева был постоянный источник жидкости.

Маленькие хитрости

Чтобы предохранить древесину от гниения, можно использовать раствор обычного глицерина. Периодическое опрыскивание иголок из пульверизатора поможет сохранить хвою свежей и зеленой - только убедитесь, что к моменту подключения гирлянды ветви успели высохнуть. Кстати, лучше выбрать в качестве украшения современные гирлянды со светодиодами - они нагреваются намного меньше, чем лампы, а потому хвоя и кора не пересушиваются в процессе.

Ну, вот и все! С праздниками вас, дорогие читатели!

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