Ученые рассказали, к чему приведет месяц без алкоголя

Ученые из университета Сассекса выяснили, что месячный отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма. Об этом сообщает EurekAlert.

По данным исследователей, это также приводит к дальнейшему сокращению употребления спиртного, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечают специалисты, отказ от алкогольных напитков, в частности, позволяет сэкономить деньги.