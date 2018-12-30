Ученые рассказали, к чему приведет месяц без алкоголя

30 декабря 2018 11:25

Ученые из университета Сассекса выяснили, что месячный отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма. Об этом сообщает EurekAlert.

По данным исследователей, это также приводит к дальнейшему сокращению употребления спиртного, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечают специалисты, отказ от алкогольных напитков, в частности, позволяет сэкономить деньги.

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