Самую красивую стюардессу обсуждают в Сети - ФОТО

В интернете катастрофическими темпами набирают популярность фотографии стюардессы авиакомпании AirAsia. Ее во время полета снял некий George Wong, который летел из Гонконга, передает Day.Az со ссылкой на DEITA.RU. Позднее он опубликовал снимок на своей странице в Facebook.

"Доступные цены и невероятные сцены, чего ещё желать", - подписал свою публикацию автор.

Публикация внезапно стала очень популярной в сети. За несколько дней собрала свыше двух тысяч лайков, четырех тысяч репостов и 600 комментариев. Мужчины отметили, что стюардесса поистине красива.

Вскоре через Instagram удалось установить ее личность. Ею оказалась 24-летняя Мэйбл Гу, жительница Малайзии. Кроме основной работы в авиакомпании, девушка ведет весьма популярный блог.