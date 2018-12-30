Милла Йовович показала, как проводит рождественские каникулы с детьми - ФОТО

Знаменитая голливудская актриса Милла Йовович часто радует своих подписчиков семейными фото. На этот раз она опубликовала в Instagram серию рождественских снимков, где показала, как празднует Рождество вместе с детьми - 11-летней Эвой и 3-летней Дашиэл, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На фото Милла Йовович с дочерьми запечатлены возле забавного снеговика. А следующий кадр показывает, как они весело крушат снежного человечка.

"Надеюсь, что у вас был самый прекрасный праздник! У меня - так точно! Мы слепили снеговика. Он был довольно обычным, но я гордилась им. Потом дети уничтожили его", - отметила Милла.

Помимо игр в снегу, артистка успела еще и покататься на горных склонах, а также приготовить множество праздничных блюд.

"Мы катались на лыжах и готовили еду, смотрели мультфильмы и пытались играть в игры, но к 7 вечера все так устали, что не успели прочитать правила, прежде чем лечь спать", - поделилась своими впечатлениями звезда.

Милла Йовович также написала, что пока она публикует все это, в соседней комнате шумят дети, взрослые играют в карты и вокруг царит атмосфера тепла и радости. И это самое прекрасное чувство, которое только можно испытать.