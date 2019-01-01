Ученые рассказали, какие продукты полезны для сердца
Ученые выяснили, что потребление молочных продуктов положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, сообщает портал Food News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Исследователи пришли к выводу, что наряду с молоком мясо и здоровые продукты с высоким содержанием жиров также полезны для сердца.
"Наши результаты показывают, что молочные продукты полезны для здоровья сердца и способствуют долголетию. Это отличается от нынешних рекомендаций диетологов", - говорит один из авторов работы Салим Юсуф из Университета Макмастера в Гамильтоне, Канада.
Научная группа провела исследование с участием 218 тысяч человек более чем из 50 стран. Пациентов разделили на пять групп в зависимости от состава их рациона. Оказалось, что участники, употреблявшие в пищу много фруктов, овощей, орехов, бобовых, рыбы, мяса и молочных продуктов, имели самый низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
При этом выяснилось, что молочные продукты и непеработанное мясо полезны для сердца.
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