20 фото, на которые нужно взглянуть дважды, чтобы понять, что происходит - ФОТО

Немногие знают, что при непонимании полученной извне информации наш мозг сам додумывает "картинку", и не всегда верно.

Представляем вашему вниманию подборку исключительных фотографий, на которые нужно взглянуть дважды для того, чтобы понять, что на них происходит. И так, вы готовы? Тогда давайте устроим маленькую разминку мозгу.

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