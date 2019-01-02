Как могла бы выглядеть "Волга" будущего - ФОТО

Многие были бы не прочь увидеть новую "Волгу" на серийном конвейере. Один из дизайнеров попробовал пофантазировать на тему такого бизнес-седана, и, кажется, получилось неплохо, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

За успешными примерами возрождения культовых моделей в ретро-стилистике далеко ходить не нужно - взять хотя бы Mini, Volkswagen Beetle или Ford Mustang. Ностальгия по бывшим бестселлерам советского автопрома не дает покоя многим энтузиастам, и один из таких - дизайнер Сергей Баринов - представил свое видение на тему "Волги" будущего.



На сайте Cardesign художник опубликовал целую серию эскизов, на которых изображен современный вариант автомобиля "ГАЗ-24". И речь идет не просто о седане, а целом модельном семействе, куда входят еще и удлиненная версия, классический универсал, а также его вседорожная кросс-версия.

Базовый прототип "Волги" под названием "24 One" имеет все ключевые особенности старой "двадцатьчетверки" - характерную линию крыши, массивные задние стойки кузова, хромированный частокол решетки радиатора и дверные ручки под естественный хват. Универсал "24 SW" получил не только грузовую надстройку, но и слегка укороченный по сравнению кузов, который, по мнению Сергея Баринова, позволяет сохранить общий баланс.

Вишенка на торте - "Волга" в модном нынче кузове вседорожный универсал, отличающийся наличием развитого защитного обвеса из неокрашенного пластика, а также багажных рейлингов на крыше.

Разумеется, это всего лишь фантазия отдельно взятого российского дизайнера, однако пользователи социальных сетей встретили концепты "Волги" чрезвычайно тепло. Что касается "Группы ГАЗ", то автопроизводитель сосредоточился на выпуске коммерческой техники и возвращаться к производству легковушек, судя по всему, не собирается.