Как Симпсоны помогли полиции задержать 21 преступника - ФОТО

Полицейские из Саут-Йоркшира разработали гениальный план по поимке преступников. Стражи порядка арестовали 21 человека, использовав уловку из "Симпсонов".

Полицейские напечатали рекламные листовки от имени несуществующей фирмы с предложением получить бесплатный рождественский подарок: шампанское, вино, пудинг и другие приятные мелочи - и отправили их по адресам скрывающихся преступников. Чтобы получить подарок, адресатам всего лишь нужно было договориться о доставке на дом. Но вместо курьеров к нарушителям закона приезжали стражи порядка.

В итоге за два дня полицейским удалось задержать 21 преступника. Главный инспектор Ли Берри, который курировал операцию, высоко оценил ее эффективность.

"Я очень рад, что наш инновационный подход дал положительные результаты. Мы продолжаем изучать новые пути для поимки преступников".

Этот творческий подход полицейских поразительно похож на уловку, которую в восьмой серии девятого сезона "Симпсонов" использовал шеф полиции Виггам. Он пригласил преступников на раздачу бесплатных моторных лодок. Неясно, сами ли стражи порядка Саут-Йоркшира придумали этот ход или подсмотрели его в мультсериале, но главное - он сработал.

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