Китаянка перепутала зад обезьяны с красным сигналом светофора и попала в аварию - ФОТО

Жительница города Цзуньи, который располагается в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, стала виновницей автомобильной аварии по очень странной причине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Медузу, женщина приняла зад обезьяны, сидящей на металлической опоре над проезжей частью, за красный сигнал и резко остановилась. Почти сразу же в ее автомобиль врезалась другая машина. В ДТП никто не пострадал, но автомобиль китаянки получил серьезные повреждения.

Как выяснилось позже, обезьяна сбежала из цирка. Директор учреждения пообещал возместить ущерб обоим водителям.

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