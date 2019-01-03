ТОП-5 лучших подлодок мира - ФОТО

Первый глубинный крейсер появился в Германии в начале XX века - как мирное исследовательское судно, которое спроектировал зоолог Шоттлендер. Но его планам по научному изучению морского дна не суждено было сбыться - грянула Первая мировая. А уже в январе 1915-го года Германия отправила к побережью Франции первый в мире военный подводный корабль, шокировав всех этим новым видом оружия, с которым никто еще не знал, как бороться.

За сто лет человечество сумело превратить глубоководные лодки в настоящий атомный кошмар. Day.Az со ссылкой на oxpaha.ru предлагает вспомнить о самых крутых субмаринах в мире.

5 - "Рубис" и "Барракуда" (Франция)

Первые АПЛ Франции были спущены на воду в 1979 году и - подумать только! - до сих пор в деле! Название Rubis ("Рубин") отражает нестандартную историю создания данных субмарин - опытным образцом здесь послужила не многоцелевая подлодка, а настоящая атомная с баллистическими ракетами. С нее "срезали" ракетный отсек и получился многофункциональный крейсер "Рубис". Несмотря на красивое название, самые маленькие габариты в мире и небольшую цену, эти машины не стали популярными - в 90-е с ними приключались аварии, приведшие к гибели 10 человек. Поэтому на смену им плывут более совершенные "Барракуды" - сегодня эта программа по строительству многоцелевых субмарин считается приоритетной для французского флота. Новые "рыбки" будут очень длинными - 99 метров! Но при этом более незаметными, чем "Рубины" (74 метра). Максимальное погружение - 350 метров, скорость - 25 узлов, экипаж - 60 человек, и стоимость на 30% ниже предшественниц.

4 - "Астьют" (Великобритания)

Чопорные в своем пафосе британцы пытаются не отставать от мировых тенденций в строительстве подводных великанов. Вот и субмарины класса "Астьют" ("Проницательный") - правда, по утверждению самих британцев - утроены внутри гораздо сложней, чем космический звездолет "Шатл"! Но что есть, то есть: на сегодня это действительно самые большие и мощные подлодки на страже островов Британии. С одним НО - и здесь пафос кончается - говорить во множественном числе об "Астьюте" не приходится - выпущен был всего один экземпляр!

Остальные шесть, видимо, так и застряли на стадии неторопливого викторианского мышления их производителя. Тем не менее, единственная машина вооружена 38 ракетами типа "Тамагавк", имеет водометный двигатель и атомный реактор "под капотом", обеспечивающий автономность плавания 90 дней. Скорость под водой - 54 км/час, глубина погружения - 300 метров, экипаж - 98 человек. Таким образом, "Проныра-англичанин" вполне соответствует по основным параметрам иных "хищников морского дна".

3 - "Вирджиния" (США)

Эти атомные крейсеры пришли на смену малочисленным, но считавшимися совершенными подлодками "Сивулф", главное достоинство которых состояло в способности погружаться на 600 метров. "Морских волков" было построено всего три единицы - они пока все на ходу, но серия снята с производства, просто потому, что Штаты в корне поменяли концепцию применения своих АПЛ. Естественно, из-за выключения СССР из Холодной войны. "Волки" должны были в первую очередь проникать в "бастионы" - то есть воды, контролируемые флотом СССР и следить за советскими кораблями и лодками, но не предназначались для их открытого сдерживания. Новые реалии потребовали создать что-то более многофункциональное - так появились "Вирджинии", которые считаются субмаринами "четвертого поколения". Они способны наносить удары как по морским соперникам, так и по объектам на суше, закладывать мины, вести радиоэлектронную разведку, прямо поддерживать надводные крейсеры и скрытно высаживать диверсантов на берег противников. "Глазами" американских лодок являются выдвижные мачты с камерами высокого разрешения вместо стандартного перископа. Этих АПЛ тоже немного - семь, но все они в строю. Над водой развивают скорость 46 км/час, под водой - 65, глубина погружения - 500 метров, экипаж - 120 человек, запас хода и автономность плавания - не ограничены.

2 - "Борей" (Россия)

В эскалации совершенствования подводного флота Россия и США по-прежнему ориентируются друг на друга, а иные государства робко стоят в сторонке и не вмешиваются в этот спор. То же самое происходит с лучшими атомоходами в мире - у них "Вирджиния", у России - "Борей" и "Ясень". Субмарина проекта 955 ("Борей") выполняет стратегическую задачу - нести новейшие баллистические ракеты огромной дальности "Булава". Чтобы произвести запуск этого богатырского снаряда, подлодке даже не обязательно отходить от пирса! Дальность полета "Булавы" - 8000 тысяч километров, экипаж крейсера может изменить направление ракеты 10 раз, никакая ПВО в мире не может ее сбить, в том числе - из космоса. Что же касается самой АПЛ, то она способна погружаться на 480 метров, благодаря реактору работать в автономном режиме три месяца, на данный момент она является самой "тихой" субмариной под водой.

1 - Ясень (Россия)

Многоцелевая субмарина проекта 885 ("Ясень") почти не имеет недостатков. Именно на ее базе будет развиваться российский глубинный флот "пятого поколения". Она должна в перспективе заменить устаревающие единицы, спроектированные еще в СССР. Первая АПЛ этого проекта - "Северодвинск" была передана Северному морскому флоту в 2014 году, и сегодня проходит этап так называемого опытного использования. Энергетическая ядерная установка позволяет "Ясеню" оставлять далеко позади всех предшественников, она может погружаться на 600 метров. Здесь установлена, как и у американских машин, сферическая антенна гидроакустического комплекса, которая занимает весь нос. В средней части атомохода размещены 10 торпедных отсеков и 8 ракетных шахт с боекомплектом из 32 крылатых ракет типа "Калибр".

Что такое "Калибр" мир уже видел собственными глазами, когда Каспийский флот точечно отработал по объектам террористов в Сирии, находясь в 3000 километров от них. "Ясень" также оснащен электродвигателем малого хода, который позволяет бесшумно "подкрадываться" к противнику. Стандартный перископ здесь заменен видеомачтами, собранная ими информация транслируется на центрпост по оптоволокну. При этом специалисты утверждают, что сравнивать "Ясень" и "Вирджинию" не совсем корректно: у них разные задачи. Но в открытом море российской субмарине по оснащению, характеристикам и мощи пока аналогов нет.

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