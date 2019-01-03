Как быстро вывести с одежды пятна от вина и еды

Новогоднее застолье может пойти не совсем по плану, а еда с праздничного стола может оказаться не на тарелке, а у вас на коленях. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, что делать, чтобы быстро избавиться от пятна и спасти нарядную одежду.

Вино

Удалить пятно от красного вина можно прямо во время застолья. Просто попросить у хозяйки соль и присыпьте ею пятно. Когда соль впитает всю влагу, промойте пятно водой. На утро можно постирать вещь при обычном режиме, и от пятна не останется и следа. Вместо соли можно использовать лимон или лайм.

Майонез

Любые жирные пятна, и от майонеза в том числе, можно вывести с помощью средства для мытья посуды. Капните капельку средства на пятно и подождите полчаса, стараясь его не размазывать. Затем аккуратно смойте водой. А чтобы одежда побыстрее высохла прямо на вас, подложите с изнаночной стороны бумажную салфетку или полотенце.

Кетчуп

Аккуратно удалите излишки соуса с одежды бумажной салфеткой, а затем присыпьте солью. Оставьте на полчаса, а потом смойте холодной водой, также можно использовать мыло. Самое главное - ни в коем случае не тереть и не промывать горячей водой, иначе пятно впитается в структуру ткани и удалить его будет сложнее.

Жвачка

Если на утро вы обнаружили, что случайно сели на чью-то жвачку, не спешите расстраиваться. Застывшую жвачку легко удалить, если сначала ее заморозить. Аккуратно положите испорченную вещь в пакет, а затем в морозилку на несколько часов. Жвачка замерзнет и начнет крошиться, а вы сможете легко ее удалить.

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