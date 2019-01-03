Женщина, которая тайно спасла 2500 детей

Ирена Сендлер - человек, о котором известно немного. Но в истории сопротивления нацистам она сыграла роль, не меньшую чем знаменитый Оскар Шиндлер.

Во время Второй мировой войны Сендлер работала санитаркой в варшавском Управлении здравоохранения. Мало кто знал, что одновременно с этой работой Ирена, под псевдонимом Иоланта, состояла в подпольной организации Совета помощи евреям (Жегота).

Как медицинский работник она часто посещала Варшавское гетто, в котором осматривала больных детей. Под этой легендой ей удавалось вывозить их на свободу. Младенцам давали снотворное, прятали в ящики для инструментов и вывозили на машинах. Детей постарше - под брезентом в кузове грузовика.

Ирена вела список всех спасенных детей. Записывала имена на узкие полоски бумаги, а затем прятала этот список в стеклянной бутылке. Бутылки закапывались в саду у подруги, с целью найти родственников детей после окончания войны.

После войны Ирена, сама чудом избежавшая смерти, раскопала тайник. Все имена были переданы Адольфу Берману, являвшемуся председателем Центрального комитета польских евреев. С его помощью сотни детей вновь обрели своих родителей, а сироты были помещены в детские дома и монастырские приходы. Позже многие из них были переправлены в Палестину, а затем в Израиль.

В последние годы своей жизни Ирена жила в однокомнатной квартире в Варшаве. Она умерла в возрасте 99 лет.

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