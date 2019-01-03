Продукты, запрещенные во многих странах мира

Многие блюда и напитки привычны для нас, но по некоторым причинам запрещены в ряде стран по всему миру. К примеру, если вы захотите полакомиться фуа-гра в Израиле, Австрии, Дании или Италии, то у вас ничего не получится. Такой деликатес запрещен из-за того, что его приготовление подразумевает жестокое обращение с животными

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет еще несколько блюд, которые вам не удастся съесть в некоторых странах мира:

Самса

Самса - традиционное блюдо стран Африканского Рога и Индии. Пирожки имеют форму треугольника, а внутри них находится начинка. В Сомали посчитали самсу "слишком христианской", поэтому это блюдо запретили.

Непастеризованное молоко

В Европе продается непастеризованное молоко. Однако в США запрещено торговать молоком "из-под коровы" в связи с риском распространения истериоза, сальмонеллеза, кишечной палочки и кампилобактериоза.

Фугу

Эта рыба выглядит довольно забавно, вот только если ее неправильно приготовить, она остается ядовитой. Малейшая ошибка в приготовлении может быть смертельной. Повара учатся не менее трех лет, чтобы правильно готовить это блюдо. Фугу не запрещена в Японии и Корее, но в Европе подавать к столу ее нельзя.

Касу марцу

Касу марцу - традиционный деликатесный сыр Сардинии. Производят его при помощи введения личинок мух внутрь. Таким образом, через некоторое время сыр приобретает совершенно другой вид и вкус. Едят его вместе с личинками, что совсем не безопасно. Касу марцу запрещен в США и Европе.

Абсент

Правильно приготовленный абсент может вызывать не только опьянение. Именно поэтому он запрещен в США, Новой Зеландии и Австралии.

"Киндер сюрприз"

В США нет "Киндер сюрпризов", так как несъедобная часть шоколадного яйца не совсем безопасна для ребенка.

Хаггис

Помимо Лох-несского чудовища и виски, в Шотландии есть традиционное блюдо хаггис. Это фарш из овечьих внутренностей, обернутый в легкие этого же животного. В США есть трудности с распространением овечьих легких, поэтому блюдо запрещено.

Сассафрас

Сассафрас - безобидная специя, но обнаружилось, что в некоторых случаях она вызывает рак печени. В США этот продукт был запрещен.

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