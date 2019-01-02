Ученые нашли причину переедания

Немецкие исследователи провели эксперимент, результаты которого объясняют причину переедания у людей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается на портале EurekAlert.

Как отмечается, во время приема пищи человеческий мозг "вознаграждает" нас выбросом гормона дофамин, который отвечает за чувство удовлетворения. Это происходит дважды: во время пережевывания еды и после ее попадания в желудок.

В ходе эксперимента ученые разделили добровольцев на две группы. Одни получили молочный коктейль, другие - безвкусную смесь. Результаты показали, что у тех, кто пил молочный коктейль, первый выброс дофамина подавлял второй, и это приводило к увеличению промежутка между ними. Как следствие, чувство насыщения притуплялось.

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