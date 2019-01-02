Две панды не поделили понравившееся дерево - ВИДЕО
2 января 2019 13:19 39
Эти симпатичные животные, снятые на видео в Китае и вызвавшие у зрителей большое умиление, очень хотели полазать по деревьям, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
К сожалению, панд было две, а дерево всего лишь одно, так что между родственницами возникла перепалка, закончившаяся весьма драматично, хотя и очень смешно.
Когда более ловкая панда сумела-таки обойти товарку и влезть вверх по стволу, она слишком рано праздновала победу. Обиженная панда, оставшаяся внизу, не пожелала мириться с такой жизненной несправедливостью и зрелищно скинула победительницу вниз.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
13:06 123
Ученые нашли причину переедания
05:57 1 085