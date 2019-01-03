Точный гороскоп на четверг

Сегодня гороскоп обещает, пожалуй, лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если последнее время вы вынашивали какие-то планы, сегодня самое время взяться за их осуществление: звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого. Ну а тем, кто до этого дня не сидел сложа руки, а упорно двигался к своей цели, сегодня будет логично оценить достигнутое. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану. А вот если плодов все еще не видно или они не соответствуют ожиданиям, сегодня самое время задуматься над тем, в правильном ли направлении вы идете?

Овен

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Овна: он имеет шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на его карьере, статусе или уровне жизни! Причем Овен может стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать из-за того, что сам распускает их. Так что, во избежание неприятностей, ему стоит держать свое мнение об окружающих при себе. А вот прислушиваться к тому, о чем говорят вокруг, Овну сегодня просто необходимо - это позволит ему найти источник сплетен и даст шанс уберечься от них.

Телец

Телец испытает такое чувство, как ревность к чужим успехам и разочарование своими. Возможно, на это его натолкнет поощрение кого-то из коллег или же осознание того, что в его делах наметился ступор. Окружающие кажутся ему более успешными? Звезды гороскопа советуют Тельцу меньше оглядываться по сторонам, занявшись собственными делами. Вспомните период, когда вы были "на коне", и зафиксируйте в себе это чувство - оно позволит вам, не оглядываясь на других, покорить новые вершины!

Близнецы

Главной движущей силой Близнецов в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у них по отношению к достижениям коллег, друзей или близких. Главное, что именно оно будет подстегивать Близнецов, заставляя действовать энергичнее, чем обычно. Возможно, на волне азарта Близнецы совершат сегодня шаги, которые в другое время не сделали бы из осторожности. Ну а насколько этот риск окажется оправдан, станет ясно позже, в другой день.

Рак

Рак будет настроен на конфликт - по крайней мере, окружающим может так казаться. С одной стороны, Рак не потерпит чужого вмешательства ни в чем и будет жестко стоять на своем, с другой же - склонен критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы. Сам Рак будет свято уверен в том, что действует в интересах дела, и в каких-то вопросах действительно может оказаться прав. Но только не в вопросах сохранения спокойствия и нервов.

Лев

Залогом успеха Льва будет его умение тонко чувствовать, куда дует ветер. Ситуация потребует от него ориентироваться на ходу, подстраиваться и излагать свои идеи так, чтобы они обязательно пришлись по душе окружающим. Зато из всех возможных вариантов действий Лев сегодня способен безошибочно выбрать тот, который окажется самым выгодным для него. Даже если для этого ему придется немного покривить душой или изменить свой привычный стиль действий.

Дева

Звезды гороскопа обещают Деве отличный день для любых начинаний! Практически все, за что она возьмется, со временем сулит ей прибыль и успех. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать сегодня Деве, - это завистливая критика со стороны. Прислушиваясь к ней, она рискует поддаться сомнениям и потерять уверенность в себе.

Весы

Весам весь день будет трудно усидеть на месте! Их энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, они вызовутся съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжутся в спор, лишь бы все было не как обычно. А если уж у Весов сегодня появится шанс пораньше закончить дела - только их и видели! Работа ведь не волк!

Скорпион

Сегодня судьба дает Скорпионам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение! В течение дня Скорпиона могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Скорпион собирался поискать более денежную должность, сегодня хороший день для того, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг!

Стрелец

Стрелец будет находиться в приподнятом, позитивном состоянии духа, благодаря чему его дела могут продвигаться будто бы сами собой. Он одинаково играючи сумеет справиться как с монотонной работой, так и с проектами, требующими анализа или креативного подхода. И друзья, и коллеги Стрельца смело могут закрывать сегодня им любую амбразуру: в состоянии внутренней гармони он способен сделать за день гораздо больше обычного. А устать гораздо меньше.

Козерог

Козерог получит неожиданную награду за свои труды! Это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Впрочем, возможны и другие варианты приятных событий в жизни Козерога: отданный долг, незапланированная прибыль, командировка на Канары или что-то в этом духе. Словом, фортуна сегодня обещает повернуться к Козерогу своим улыбчивым лицом. Вполне возможно, это станет началом новой полосы удач в его жизни.

Водолей

Водолея ждет непростой день - события могут развиваться совсем не так, как он запланировал. В какой-то момент он способен выпустить инициативу из рук и перестать контролировать ситуацию. Звезды гороскопа говорят, что все это - следствие плохой подготовки или недостаточной информированности Водолея в каком-то вопросе. Поэтому, если он не хочет, чтобы все пошло наперекосяк, сегодня ему следует браться только за те дела и проекты, в которых он на сто процентов уверен.

Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам заняться проектом, который они вынашивали уже давно. Возможно, не хватает совсем немного, чтобы вдохнуть в него жизнь! Более того, именно сегодня Рыбы могут получить какие-то позитивные известия, которые помогут им запустить проект в ближайшем будущем. Это могут быть денежные поступления, информация, необходимые контакты или согласие близких. Рыбам стоит воспользоваться этим шансом, чтобы проект, наконец, заработал.

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